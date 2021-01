O novo podcast que cruza Arte, Moda e atrizes de Hollywood

O que têm em comum o músico e designer Pharrell Williams, as atrizes Keira Knightley e Tilda Swinton ou o diretor da Vogue britânica, Edward Enninful? A Arte e a criatividade, claro. E agora também o novo podcast da Chanel.

Chanel Connects,assim se intitula esta série com sete episódios que atravessa as várias áreas artísticas representadas pelos seus convidados, como a música, o cinema, a dança ou a arquitetura, sempre unidos com o mesmo propósito: debater o futuro da cultura.

2020 foi um ano globalmente propício à adversidade e o universo artístico também se ressentiu e muito com as consequências de uma pandemia que não dá tréguas a ninguém. Recém-inaugurado, este podcast pensado pela Chanel reuniu "os mais inovadores artistas do nosso tempo" para uma reflexão sobre "os desafios singulares de 2020 e a imaginação de novas fronteiras culturais para 2021", avança a marca em comunicado.

Yana Peel, diretora internacional de Arte e Cultura da Chanel não tem dúvidas de que esta iniciativa nos recorda "a importância de apoiar as Artes e celebrar as obras que têm o poder de transformar a nossa época".

"A indústria mudou, o panorama dos media mudou, os heróis mudaram", confessa Edward Enninful à atriz Tilda Swinton, logo no primeiro episódio. Já Pharrel Williams, uns episódios depois, declara prontamente: "A quarentena e a distância social mudaram para sempre a nossa identidade como espécie. Isso mudou a nossa forma de ver as coisas e a nossa escala de valores", aquando de uma discussão com Es Devlin acerca da arte como forma de ativismo e meio de fuga.

Muitas destas personalidades são amigas há algum tempo, outras encontraram-se pela primeira vez nesta plataforma, que enlaça vozes e perspetivas. Como a Chanel revela, cada um gravou o episódio com os meios que dispunha, a partir das suas casas ou estúdios, pelo que "juntos formam uma comunidade de talentos já reconhecidos".