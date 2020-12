Coleção Métiers d’art 2020/21: Chanel fecha o ano numa ode ao feminismo renascentista

Num ano em tudo atípico, a Chanel apresentou o último grande desfile da temporada sem audiência, à exceção de Kristen Stewart, e com transmissão online. A coleção Métiers d’art "Le Château des Dames" 2020/21 foi apresentada a partir do Château de Chenonceau, também conhecido como Château das Sete Damas, obra arquitetónica do Renascimento, onde Virginie Viard encontrou todo o empoderamento feminino de que precisava.

Foi uma decisão deliberada, aliás uma escolha "óbvia" que a diretora artística de moda da Casa tomou quando encontrou neste ambiente um símbolo do poder feminino. "Foi projetado e vivido por mulheres, incluindo Diane de Poitiers e Catherine de' Medici. É um castelo à escala humana. E o emblema de Catherine de' Medici era um monograma composto por dois C’s entrelaçados, assim como o da Chanel", confidencia em comunicado. "Não sabemos se a Coco [Chanel] foi diretamente inspirada por ela, mas é altamente provável porque ela admirava imenso as mulheres da Renascença".

As tendências apresentadas refletem tanto o glamour da nobreza renascentista francesa como a linha arquitetónica do próprio castelo, refletido em padrões de xadrez, tweed ou bordados florais. Os tons seguem uma linha monocromática, maioritariamente pretos e brancos. Entre as peças com mais destaque, e para além dos vestidos com pormenores góticos, dominados pelopretos, vimos saias em lantejoulas ou tailleurs, tudo em tamanho mini; mas também as leggings, muito presentes em todo o desfile, coloridas e brilhantes. Como acessórios aparecem os tradicionais modelos bicolores, desta vez em modo cintilante, mas também brincos megalómanos e chokers que são um statement. Uma coleção jovem e prática, onde o contexto histórico alia o romântico a um toque rock.