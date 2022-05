Rara tiara de Diana reaparece após décadas sem ninguém a ver

Diana no dia do seu casamento. Foto: Getty Images

Ao longo dos séculos, a tiara passou a representar mais do que uma simples peça que associamos à monarquia . Ligada à ideia romântica de uma, é um símbolo de estatuto e elegância.Também a princesa Diana usou as famosas tiaras reais , nomeadamente uma em particular que ficou conhecida como a, que Diana usou no dia do seu casamento com o príncipe Carlos, na Catedral de St. Paul, uma cerimónia assistida por mais de 750 milhões de pessoas em 74 países. A tiara, que tem umae que está adornada de diamantes , acaba de ser emprestada à Sotheby's London por Lord Spencer, o irmão mais novo de Diana, e será exibida pela, de acordo com a casa de leilões.Este foi um acessório importante para Diana, que usou a peçaentre o seu casamento em 1981 e a sua morte em 1997. A The Spencer Tiara foi entregue a Diana pela sua avó,, que por sua vez a recebeu como presente de casamento em 1919. Pensa-se que asurgiu pela primeira vez em 1767, mas não há certezas de que a versão original foi a versão usada por Diana no dia do seu casamento . Entre 1919 e 1930 acredita-se que o acessório tenha sido, embora não existam registos.Além desta tiara , a casa de leilões Sotheby's exibirá algumas das tiaras mais influentes da história - muitas das quais não foram vistas pelo público em décadas - na exposição. O evento, que inaugura em Londres a 28 de maio, é uma retrospectiva comemorativa de 50 tiaras, dedicada ao Jubileu da Rainha Platina - marcando 70 anos desde que otomou o trono em 1952.