Duques de Cambridge quebram protoloco real com os filhos. Será que a rainha permitiu?

Se estava por Londres no início da semana, perdeu uma oportunidade e tanto. É que na passada terça, 21, os duques de Cambridge foram vistos pelos transeuntes no aeroporto de Heathrow com os três filhos, os príncipes George, 8, Charlotte, 6 e Louis, 3.

Sabe-se que foram de férias em família, apesar de o destino ser desconhecido, possivelmente para aproveitar a pausa escolar de outono no colégio das crianças. Até aqui tudo certo. Agora, a verdade é que ao viajarem todos juntos no mesmo meio de transporte, William e Kate estão a quebrar uma regra fulcral do protocolo real. E todos sabemos como é rígido e desmedido o protocolo das casas monárquicas.

O facto é que os membros da família real estão proibidos de viajar em conjunto. Neste caso em específico, não poderiam embarcar no mesmo avião. E existe um motivo forte para isso: a sucessão ao trono e, consequente, proteção da vida dos seus herdeiros, caso ocorra algum acidente trágico.

Pelo menos o príncipe George, terceiro na linha de sucessão ao trono depois do pai e do avô, não pode viajar com o príncipe William e esta exceção só poderá ter ocorrido com a permissão da rainha Isabel II. Se pensou por momentos que alguma coisa havia sido feita à sua revelia, esqueça.