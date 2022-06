Princípe Louis, será este o novo enfant terrible da família real inglesa?

Mais uma vez, e com a mãe, o príncipe Louis fez das suas, esticando a língua a Kate e fazendo expressões de troça. Acabou por sentar-se no colo do avô, Carlos, de quem pareceu ser cúmplice, mas continuou a alternar entre sorrisos e expressões de enfado, um detalhe que encantou os ingleses. As comparações com Harry, o tio, são evidentes: também ele era o mais arisco da família, o que deixa a reflexão no ar - será este o próximo enfant terrible?