“Não foi fácil,” Camilla Parker Bowles fala sobre casamento com príncipe Carlos

Camilla Parker Bowles é hoje um dos membros mais discretos da família real inglesa, mas nem sempre foi assim. Protagonista de um dos mais polémicos (e longos) triângulos amorosos de sempre, ao lado do príncipe Carlos e da princesa Diana, a duquesa de Cornwall lembrou como foi lidar com a atenção indesejada da imprensa. Numa rara entrevista, que antecipou os 75 anos da duquesa, que se assinalam no próximo dia 17 de julho, Camilla Parker Bowles recebeu a Vogue inglesa em Clarence House, residência que partilha com o príncipe Carlos, com quem está casada desde 2005.

A futura rainha consorte explicou que teve de aprender a estar acima das polémicas. "Não foi fácil. Fui escrutinada durante tanto tempo que tive de encontrar uma forma de viver com isso. Ninguém gosta de ser observada a todo o momento e, enfim, criticada… mas acabei por tentar estar acima disso e andar para a frente," disse. A duquesa contou ainda que, apesar das dificuldades e constrangimentos de tempo, o casal tenta sempre encontrar-se nalgum momento do dia para beber um chá. "É maravilhoso podermos pôr a conversa em dia quando temos algum tempo. Quando vamos para fora, o melhor é quando temos oportunidade de nos sentar a ler em diferentes recantos da mesma divisão. É muito relaxante saber que não temos de fazer conversa. Basta estarmos ali sentados para estarmos juntos."

Parker Bowles revelou ainda algum sentido de humor quando recusou a proposta de guarda-roupa feita pela equipa da Vogue para a sessão fotográfica, um look nas mesmas cores das glicínias do jardim de Clarence House. A duquesa respondeu prontamente que não, descrevendo o tom das flores como "malva menopausa". Acabou por usar um vestido de noite azul cobalto de Bruce Oldfield que já tinha em casa.