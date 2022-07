Por dentro do luxuoso casamento de Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana

Em 2018 o empresário sul-africano Michael Lewis, de 63 anos, apaixonou-se por Lady Kitty Spencer, de 31, depois de apresentados por amigos em comum. Um ano depois tornaram o relacionamento público e rapidamente ficaram noivos.



O casal escolheu a cidade de Frascati, perto de Roma, para a cerimónia, onde reinou o luxo. A noiva usou um vestido em renda branco assinado pela dupla de designers Dolce & Gabbana. A peça, de inspiração vitoriana, tinha mangas compridas e gola alta, e uma aura romântica própria da marca italiana.





O casamento, que durou três dias, aconteceu na Villa Aldo Brandini, num cenário decorado com toques de dourado, inúmeras flores e peças com bordados.



"Há um ano atrás na cidade eterna", escreveu a sobrinha de Lady Di nas redes sociais, no passado domingo, dia 24. O vídeo termina com os noivos a apreciar o fogo de artifício, numa imagem que imortaliza um casamento cheio de opulência.