Tudo o que aconteceu na festa do 86º aniversário de Juan Carlos em Abu Dhabi

Os convidados foram recebidos por Juan Carlos na sua casa na ilha de Nurai em Abu Dhabi, juntamente com a sua família, todos em fila em frente à bandeira espanhola, como relata a revista !Hola. O rei emérito, que fugiu de Espanha para Abu Dhabi em agosto de 2020, depois de uma investigação de suspeitas de fraude e corrupção e seis anos depois de abdicar do trono a favor do filho, o rei Filipe VI, decidiu, assim, juntar amigos e familiares para esta comemoração.

Neste que foi o quarto aniversário passado longe do país natal, estiveram presentes cerca de 100 pessoas, incluindo as duas filhas, Infanta Elena, que levou consigo os dois filhos, Felipe e Victoria de Marichalar, tal como a Infanta Cristiana, que foi acompanhada com Irene e Pablo.

Inaki Urdangarin, Infanta Cristiana, Infanta Elena, princesa Letizia e príncipe Felipe. Foto: Getty Images

Foi notável a ausência do filho e atual monarca de Espanha, Felipe VI, e da mulher, Letizia, mas tudo tem uma explicação, segundo a Hola!. Os reis e a filha infanta Leonor presidiram à Páscoa Militar de 6 de janeiro enquanto a infanta Sofia está a estudar no País de Gales. Além disso, também não esteve presente a mulher de Juan Carlos, Sofia. De acordo com alguns meios, Sofia estaria a preparar uma viagem à Grécia por ocasião do primeiro aniversário da morte do seu irmão, o rei Constantino.

A festa foi uma inicitaiva dos amigos de Juan Carlos, o proprietário Pedro Campos, o seu parceiro de regatas, e da sua mulher, Cristina Franze; Miguel Arias, proprietário do Flanagan, o restaurante que o monarca frequentava durante as férias com a família em Maiorca; o advogado Jerónimo Páez, e o médico Eduardo Anitua.

A festa tinha ainda um tema: Espanha. O bolo era coberto de fondant com o brasão do rei emérito e, na hora de cantas os parabéns, " Cristina pegou na mão do seu pai, que estava muito emocionado, enquanto Elena lhe levava o bolo", afirma a !Hola.