Tal mãe, tal filha. Como Kate e Charlotte combinaram looks em concerto de Natal

Elegante como sempre, Kate Middleton deu um twist ao clássicos looks de Natal, tradicionalmente em vermelho ou verde, ao optar por umpara assistir ao concerto de Natal Together at Christmas na abadia de Westminster, na noite de 15 de dezembro. A escolha da princesa de Gales não é de estranhar, uma vez que o vermelho-púrpura é um dos seus tons preferidos. Usou-o na celebração do Dia da Commonwealth em 2020 e num evento com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, no mês passado.Para a ocasião festiva, Kate ecolheu um elegante vestido comprido com decote em V, na tal cor de vinho, combinado com luvas de veludo, carteira, salto altos e brincos a condizer. 100% monocromático. O pormenor dourado nos botões das tiras laterais acrescentavam um toque de sofisticação a um look já de si perfeito.Os filhos mais velhos de Kate e William acompanharam os pais ao concerto. George, de 9 anos, vestiu um, com a gravata e o sobretudo da mesma cor, enquanto Charlotte, de 7 anos, inspirou-se na mãe num casaco semelhante, collants azuis e sapatos pretos. Por sua vez, William envergava um outfit a combinar com o de George, embora a sua gravata fosse cor de vinho para complementar aO serviço, liderado por Kate, aconteceu horas após a estreia da segunda parte do documentário de Harry e Meghan na Netflix, e foie aos valores defendidos pela monarca ao longo da sua vida e reinado. "O serviço de cânticos de Natal vai celebrar e mostrar a alegria que a ligação humana pode trazer: forjar amizades e fortalecer comunidades, criar legados de humildade e bondade, ao mesmo tempo que proporciona alívio e conforto em tempos de dificuldade ou perda. O serviço combinará elementos tradicionais e modernos, alcançando pessoas de todos os credos e nenhum", lê-se no comunicado de imprensa do Palácio de Kensington.O concerto contou ainda com o rei Carlos III, a rainha consorte Camilla Parker Bowles, as princesas Eugenie e Beatriz e os seus maridos Jack Brooksbank e Edoardo Mapelli Mozzi, Zara Tindall, filha da princesa Ana, entre outros elementos da família real.