Quanto "custa" o postal de Natal de William e Kate?

Depois de Carlos III e Camilla, foi a vez do príncipe e princesa de Gales partilharem o seuno Instagram. Na fotografia, publicada na conta de William e Kate, vemos o casal a passear de mãos dadas num jardim, acompanhados pelos três filhos - George, de 9 anos, Charlotte, de 7, e Louis, de 4. Especula-se que o jardim em questão seja o da casa onde residem, a Adelaide Cottage, em Windsor.Para a ocasião, a família real optou por conjuntos bastante, alinhados na perfeição com o. Na ponta direita, Kate usa calças de ganga escuras e justas à perna com uma blusa branca de padrão floral da marca MiH Jeans (custa 255 libras, cerca de 296 euros) e ténis brancos (79 libras, cerca de 92 euros), segundo a revista Tatler.Ao seu lado, o pequeno Louis pousa para a câmara com uma camisa polo às riscas azul e branca, calções azuis da Trotters (40 libras, cerca de 46 euros) e ténis pretos. Já a princesa Charlotte optou por um look divertido: um macacão curto de ganga com morangos na linha do decote e sapatilhas Hampton Canvas, também da Trotters (30 libras, cerca de 35 euros). Já o filho mais velho do casal, George , "imitou" o irmão usando também calções azuis, mas num tom mais escuro (40 libras, cerca de 46 euros), camisa polo Ralph Lauren (55 libras, cerca de 64 euros) e ténis Nike (30 libras, cerca de 35 euros).Por fim, William , que por norma é visto em looks mais formais, enverga uma camisa azul marinho Ralph Lauren (115 libras, cerca de 134 euros), calças de ganga, tal como Kate, e ténis Nike (60 libras, cerca de 70 euros).