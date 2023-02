Como será o futuro da princesa Charlotte, a única filha de Kate e William?

O postal de Natal de 2023 dos príncipes de Gales. Foto: @princeandprincessofwales

Com apenas sete anos, o futuro da única filha de William e Kate , príncipes de Gales, está a ser tema de debate no núcleo da família real inglesa. Isto porque Charlotte está emna corrida ao trono britânico, antecedida pelo seu pai e irmão mais velho George, de nove anos, o que significa que poderá ter uma vida mais afastada da Firma do que se esperava.Richard Eden, perito real do Daily Mail, veio contrariar a crença de que Charlotte poderia um dia receber o título de, como aconteceu com Ana, filha de Isabel II e irmã de Carlos III, encarregada de variadas funções em nome do monarca. "Pelo que ouvi, os príncipes de Gales querem que Charlotte cresça com a perspetiva de conseguir um emprego, e não ser um membro da realeza a tempo inteiro", um caminho que se alinha com a "visão do avô de uma monarquia mais reduzida", com uma equipa real de apenas sete pessoas.O próprio Harry, irmão mais novo de William, expressou preocupação com o futuro dos seus sobrinhos mais novos, também "sobressalentes". "Pelo menos, e isso preocupa-me", disse durante uma entrevista ao The Telegraph.