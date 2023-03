Kate Middleton celebra Dia da Mãe com imagens inéditas

Kate Middleton assinalou o dia especial com duas imagens inéditas. Foto: @mattporteous / @princeandprincessofwales

A segunda imagem mostra Kate e Louis, o filho mais novo, num momento de cumplicidade. Foto: @mattporteous / @princeandprincessofwales

Se em Portugal oé celebrado no primeiro domingo de maio, no Reino Unido a data chega um pouco mais cedo, a 19 de março, que é, para nós, o Dia do Pai. Para a ocasião, a princesa de Gales usou o Instagram para partilhar duasGeorge, de de 9 anos, Charlotte, de 7, e Louis, de 4.Na primeira imagem, vemos Kate Middleton sentada no tronco de uma grande árvore com Louis do seu lado direito, a apoiar-se em si, enquanto George e Charlotte estão do lado contrário. Os quatros, sorridentes para a câmara, partilham uma paleta de cores predominante em branco, azul e ganga."Feliz Dia da Mãe da nossa família para a vossa", lê-se na legenda da publicação. Já a segunda imagem mostra apenas Kate e Louis num momento de cumplicidade.Os retratos parecem ser do mesmo dia em que a família tirou fotografias para o seu postal de Natal de 2022 , uma vez que estão a usar as mesmas peças de roupa.