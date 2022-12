Meghan Markle vítima de comentário sexista por parte de apresentador inglês

ter escrito a sua coluna no The Sun de sexta-feira passada - 17 de dezembro - a trama adensou, e alguns dos tablóides ingleses vêm finalmente em defesa da duquesa. Clarkson escreveu que detestava Meghan a um "nível celular". E mais: "Sonho com o dia em que ela é obrigada a desfilar nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto as multidões lhe cantam, 'Shame!" E acrescentou: "Todos os que têm a minha idade pensam da mesma maneira".Estes comentários geraram uma onda de protestos nas. O comediantepublicou um tweet a dizer que os comentários eram um "apelo flagrante para incitar à humilhação e violência sobre uma mulher", e a filha do próprio Clarkson, Emily, fez questão de escrever que era completamente contra tudo aquilo que o pai tinha escrito sobre Megham. "Mantenho do lado daqueles que sofrem bullying e ódio nas redes".

flicking through The S*n while I was waiting in a caff and read this by clarkson. In what world is something so vicious and unhinged allowed to be printed? completely vindicates everything in #HarryandMeghanNetflix pic.twitter.com/aDXA2nc6J1