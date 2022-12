"O Substituto". O que nos revela o título do livro autobiográfico do príncipe Harry?

anunciou que vinha aí umescrito pelo príncipe Harry . Só não sabiamos ainda como o documentário que lançou pela Netflix com Meghan Markle o poria ainda mais sob as luzes dos holofotes.Harry, que a princípio era uma criança tímida e reservada - ninguém esqueceu o ar apagado e solitário de 1997, quando, no funeral da mãe, a princesa Diana, surgiu ao lado do irmão e do pai com um fato mais sério que a sua idade. Tinha então apenas 7 anos (à partida, será também desse momento e de outros que viveu ao lado da mãe que vai falar neste seu novo livro). Depois, tornou-se um verdadeiro party boy - sim, os jornais ingleses fizeram várias manchetes sobre as noites de farra de Harry.Mais tarde, na adolescência, há quem diga que não era Harry o mais festeiro dos dois irmãos, na verdade. No seu livro, o historiador Robert Lacey garante que Harry foi vítima de uma estratégia levada a cabo pela Firma, que precisou de encobrir os excessos de embriaguez do futuro monarca, pondo o "substituto" no centro das atenções, como uma distração. Assim, a imprensa britânica apelidou-o de vários nomes, como "o mauzão de Buckingham" ou "Dirty Harry". Nomes que certamente deixaram marcas psicológicas num Harry ainda adolescente.Ao longo da sua adolescência, Harry teve várias namoradas , até que chegou Meghan, com quem casou, e com quem também se afastou do seio da família real britânica para ir viver na Califórnia com a reformada atriz e os dois filhos que entretanto tiveram juntos.Sabe-se agora, às portas de o livro ser editado, que o título seráque em português significa substituto, uma clara alusão a ser o irmão mais velho - Harry tem 38, o irmão William tem 40 e é o primeiro na linha de sucessão ao trono depois do pai, atual rei, Carlos III. O filho mais velho de William e Kate, George, é o segundo na linha, seguido pela irmã mais nova, a princesa Charlotte, com o príncipe Louis a ocupar o 4º lugar. Harry só surge em 5º lugar, e o sexto é o seu filho mais velho, Archie Mountbatten-Windsor.O príncipe sempre soube qual era ao seu lugar, o número dois: aos 4 anos, numa discussão com o seu irmão, terá dito "Um dia serás rei, não eu. Então posso fazer o que quiser". Aguardamos a saída do livro, que está marcada para janeiro de 2023.