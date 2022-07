Os deslumbrantes looks de Jennifer Lopez em lua-de-mel

Depois do casamento em Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck partiram para Paris em lua-de-mel. A cantora aproveitou a ocasião para utilizar vestidos de toque romântico com acessórios de personalidade forte, ao lado do novo marido e dos gémeos Emme e Max, fruto do casamento com Marc Anthony, e Violet e Seraphina, filhas do ator com Jennifer Garner.

O calor não impediu a cantora de passear pelas ruas da cidade das luzes com estilo. Na manhã de sábado, dia 23 de julho, foi vista a sair do hotel de braço dado com Ben Affleck usando um vestido midi de linho branco com estampados florais da marca Reformation, que conjugou com uma carteira Gucci e sandálias castanhas Saint Laurent.

Violet Affleck, Ben Affleck e Jennifer Lopez em Paris, 23 de julho 2022 Foto: Getty Images

Para a noite, Jennifer Lopez escolheu um longo vestido, também com flores estampadas, com uma bolsa "caixa" da marca Dolce&Gabbana.

Jennifer Lopez e Ben Affleck na noite de 23 de julho 2022, em Paris Foto: Getty Images

O casal do momento festejou também o aniversário de Jennifer Lopez no último domingo, 24 de julho, com uma visita à loja da Christian Dior na capital francesa. Mais uma vez, o romantismo reina no look da atriz, que optou por usar um vestido midi framboesa, também da marca Reformation, com sandálias nude e carteira Valentino.