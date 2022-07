Jennifer Lopez e Ben Affleck. Tudo sobre o casamento do ano

A cerimónia foi descrita pela cantora como "a melhor noite das nossas vidas", no site On The JLo, onde também partilhou várias fotografias do casamento com Ben Affleck, que aconteceu numa pequena capela em Las Vegas. Em 2003, os dois terminaram o noivado e em abril deste ano revelaram que estavam novamente juntos, depois de quase 20 anos de separação.



O ator de 52 anos divorciou-se de Jennifer Garner em 2018, com quem tem três filhos e Jennifer Lopez separou-se do cantor Marc Anthony em 2014, com quem partilha dois filhos, e mais recentemente de Alex Rodriguez, com quem não chegou a ter filhos. A atriz de 49 anos detalhou o casamento no seu site informativo - "voámos até Vegas, esperámos na fila para uma licença de casamento com quatro outros casais. Mal conseguimos chegar à pequena capela branca à meia-noite. Eles, graciosamente, permanceram abertos até tarde e deixaram-nos tirar fotografias num Cadillac descapotável cor-de-rosa".



dois vestidos para a ocasião, de acordo com o site People. A primeira peça era da coleção Zuhair Murad primavera-verão 2023, um vestido de renda branca sem ombros e mangas compridas, corpete com decote de coração e véu a condizer. Optou por um segundo vestido mais simples, também branco e sem mangas. Já o noivo usou um blazer branco, laço preto e calças a combinar.

Foto: On The JLo 1 de 6 Jennifer Lopez utilizou um véu a condizer com o primeiro vestido Foto: On The JLo 2 de 6 Ben Affleck escolheu usar um blazer branco para o casamento com Jennifer Lopez Foto: On The JLo 3 de 6 O primeiro vestido da noiva pertencia à coleção Zuhair Murad primavera-verão 2023 Foto: On The JLo 4 de 6 Jennifer Lopez partilhou várias fotos da cerimónia no seu site informativo, On The JLo Foto: On The JLo 5 de 6 O casamento decorreu numa pequena capela em Las Vegas Foto: @jlo 6 de 6 No dia seguinte, a cantora partilhou no Instagram a nova aliança