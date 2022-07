Quem são os 10 filhos de Elon Musk e quem são as suas mães?

Elon Musk é o homem mais rico do mundo em 2022, de acordo com a Forbes, e o seu número de filhos (e namoradas) não para de aumentar. O fundador da SpaceX e CEO da Tesla tem um património avaliado em cerca de 200 mil milhões de dólares, e tem nove descendentes com quem partilhar a fortuna. De escritoras, a estrelas da pop e até uma das próprias funcionárias, conheça as mães e filhos do magnata da tecnologia.



Elon Musk conheceu a primeira mulher, a escritora Justine Musk na Queen’s University, no Canadá, onde estava estudava Literatura Inglesa. Casaram-se em janeiro de 2010 e tiveram o primeiro filho, Nevada Alexander Musk, em 2002. O primogénito do casal faleceu com apenas 10 semanas, de síndrome de morte súbita infantil, ou SMSI. A causa para esta doença é desconhecida, e provoca uma morte inexplicável em crianças aparentemente saudáveis com menos de um ano.

Justine Musk, agosto 2014 Foto: Twitter @justinemusk

Justine Musk nasceu na cidade de Ontario, no Canáda, e antes de se mudar para o estado da California nos Estados Unidos, ensinou inglês no Japão. A escritora já lançou vários livros, como BloodAngel em 2005, e Uninvited em 2007.



gémeos Griffin e Vivian Musk. No mês de junho deste ano, Vivian renunciou ao apelido do pai e alterou o nome para Vivian Wilson, apelido de nascença da mãe. "Já não vivo nem desejo estar relacionada com o meu pai biológico de qualquer forma", afirmou a jovem de 18 anos.

Elon Musk com os filhos Griffin, Kai, Saxon e Damian, numa visita ao Vaticano com o Papa Francisco, julho 2022 Foto: Twitter @elonmusk

Apenas dois anos depois do nascimento dos filhos gémeos, o casal recorreu de novo a tratamentos in vitro. Daí nasceram os trigémeos Kai, Saxon e Damian, em janeiro de 2006. Depois de 8 anos de união, Justine e Elon Musk divorciaram-se, mantendo a custódia conjunta dos cinco filhos.

Elon Musk com os filhos, fevereiro 2017 Foto: @amberheard

Depois de dois casamentos com a atriz Talulah Riley e um breve namoro com Amber Heard, o empresário, agora com 51 anos, começou uma relação com a artista Grimes, em maio de 2018. Nascida no Canadá como Claire Boucher, a namorada on and off de Elon Musk é conhecida pelo seu estilo excêntrico.

A cantora Grimes é a mãe do sétimo filho ( X AE A-XII) de Elon Musk, fevereiro 2022 Foto: @grimes

Abandonou os cursos de neurociência e russo na Universidade McGill, em Montreal, para seguir o sonho da música. Grimes desenha as capas de todos os seus álbuns, bem como os posters dos seus espetáculos. Dois anos depois de terem anunciado a sua relação na MET Gala, a cantora deu à luz ao seu primeiro filho com Musk: chama-se X AE A-XII.

Elon Musk com o filho X AE A-XII, fevereiro 2021 Foto: Twitter @elonmusk

O nome que ambos escolheram causou polémica por ser tão invulgar. Depois de vários seguidores do empresário e da cantora tentarem decifrar cada letra, Grimes explicou nas redes sociais qual a inspiração para o nome do filho. " X - a variável desconhecida, Æ, a minha grafia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial), A-12 = precursor do SR-17 (o nosso avião favorito). Sem armas, sem defesa, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento", escreveu a artista no Twitter.

Numa entrevista à revista Vanity Fair, em março de 2022, Grimes denominou a relação com Elon Musk como "fluída". Foi mais tarde revelado que, em dezembro de 2021, tiveram um segundo filho, via barriga de aluguer, uma menina chamada Exa Dark Sideræl Musk.

•X, the unknown variable ??

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

(?? metal rat)

Apenas um mês antes do nascimento da filha com Grimes, o CEO da Tesla foi pai de gémeos com a diretora de operações e projetos especiais da Neuralink, Shivon Zilis - um facto que só agora veio a público. A empresa neurotecnológica foi fundada por Elon Musk em 2016 e o nome dos últimos dois filhos do magnata ainda não foram revelados. Shivon nasceu no Canadá, estudo na prestigiada Universidade de Yale, e em 2015 entrou na lista Forbes 30 under 30. Entretanto, Elon Musk e Grimes já não estão juntos desde o nascimento da segunda filha, e entretanto o CEO da Tesla começou a namorar com Natasha Bassett.



Shivon Zilis é a mãe dos últimos dois filhos de Elon Musk Foto: Flickr

A atriz de 29 anos é natural de Sydney, na Austrália, e entrou no recente filme biográfico Elvis como Dixie Locke, a primeira namorada do músico. O casal começou a relação em fevereiro de 2022 e de acordo com o site Hola!, a atriz decidiu focar-se na sua carreira, e terminouo namoro este mês de julho.