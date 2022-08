Quem faltou ao casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck (e porquê)?

Se uma cerimónia não é suficiente, porque não fazer duas? Um mês após o primeiro casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck – uma pequena celebração em Las Vegas com os filhos de cada, a 17 de julho – os apaixonados voltaram a dizer "sim" na última sexta-feira, desta vez com uma festa digna de estrelas de Hollywood, avançou a imprensa britânica.

See all the photos from Ben Affleck and Jennifer Lopez's Georgia wedding https://t.co/NyWVEKoh5P pic.twitter.com/2u8EWFkBG6 — Page Six (@PageSix) August 21, 2022

A cerimónia teve lugar na luxuosa propriedade do ator, com vista para o rio North Newport em Riceboro, Geórgia, cujo jardim se encontrava decorado de branco, a cor de eleição para o grande dia. Das flores aos convidados, tudo irradiava sofisticação. Mais uma vez, Jennifer Lopez não desapontou ao caminhar até ao altar com um majestoso Ralph Lauren criado exclusivamente para a ocasião. De estilo sereia, o vestido abraçava a figura de Lopez, acentuada pela abertura nas costas e pela longa cauda recheada de folhos. Já Ben Affleck ostentava um tradicional fato preto e branco, adornado com um laço.

See Jennifer Lopez's extravagant wedding dress from second Ben Affleck ceremony https://t.co/Ft5OjxYPeH pic.twitter.com/qCuMBcH5js — Page Six (@PageSix) August 21, 2022

Entre os convidados estavam, claro, os cinco filhos dos noivos (dois de Lopez e três de Affleck) e celebridades como Matt Damon, amigo de longa de data do ator, George Clooney, Jane Fonda, Renée Zellweger e Jimmy Kimmel, de acordo com o jornal Daily Mail. Contudo, foi sentida a falta de Jennifer Garner, ex-mulher do ator, e de Casey, o seu irmão mais novo.



Segundo uma fonte anónima, o ator de 47 anos não conseguiu comparecer ao casamento devido a compromissos familiares, embora tenha sido "apanhado" por paparazzi num Starbucks em Los Angeles, avançou a revista Hola!. Alguns meios internacionais avançaram que Garner encontrava-se a fazer compras num supermercado, também em Los Angeles, no momento em que os noivos trocavam votos. Recorde que a relação de Garner e Affleck terminou em 2015, marcada pelos problemas do ator com álcool, que esteve três vezes em clínicas de reabilitação, e por rumores de traição.