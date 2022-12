Jennifer Lopez. A celebridade mais rude de sempre?

O que começou por ser uma pergunta simples no Tik Tok transformou-se num autêntico pesadelo para Jennifer Lopez . No início do mês, um utilizador da rede social pediu aos seus seguidores que partilhassem "", ao que os internautas responderam com situações relacionadas com a mulher de Ben Affleck , entre outros nomes.Uma das histórias veio por parte de @Redpeppaflat, que explicou que o seu pai tinha trabalhado para a empresa de motoristas que Jennifer Lopez utiliza e que se recusava a trabalhar com ela, pois a cantora tratava-os mal. Além disso, havia regras que tinham de ser: os condutores não podiam olhar para ela, nem mesmo pelo espelho retrovisor; não podiam falar com ela; e a sua bagagem não podia tocar no chão. Se algum dos termos fosse violado, o indivíduo podia serNoutro vídeo, uma tiktoker recordou a vez em que estava a trabalhar para uma família rica enquanto J-Lo passava o fim-de-semana com eles. Alegadamente, a celebridade pediu uma pedicure, mas não quis ficar sentada, preferindo deitar-se de barriga para baixo. Conclusão: a nail artist teve de lhe pintar as unhas dos pés numa posiçãoe usual. Correm ainda rumores que a estrela ée que terá substituído as generosas gorjetas que o seu marido Ben Affleck deu num casino por uma nota de muito menor valor.