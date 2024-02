Jennifer Garner e JLo fotografadas juntas pela primeira vez

, mas só começaram a namorar quatro anos mais tarde. Depois de protagonizarem juntos o filme Daredevil, em 2003, Affleck e Garner tornaram-se amigos íntimos e,Em 2015, surgiram rumores de, nomeadamente com a ama dos filhos - em comum, Jennifer e Ben têmAntes de Jennifer, o ator, com quem acabou por reatar em 2022, depois de um breve relacionamento com Ana de Armas. Já Lopez manteve relacionamentos comCris JuddA trama adensa-se agora, quando, em Los Angeles. No domingo, 28 de janeiro, Ben Affleck e a sua ex-mulher, Jennifer Garner, foram fotografados com os seus filhos, Seraphina e Samuel, enquanto Jennifer Lopez levou a filha Emme Muñiz, de 15 anos, fruto da sua relação com o cantor Marc Anthony.Razão pela qual o encontro está a ser comentado pelos fãs como "estranho" e até a causar ick.

Awkward! Ben Affleck's ex wife Jennifer Garner keeps distance from new wife Jennifer Lopez on joint outing with kids after complicated love history [Source: @DailyMailUK] pic.twitter.com/xnSRxGOsWy