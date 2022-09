Kim Kardashian irreconhecível na capa da revista Interview

Não é a primeira vez que a estrela de Keeping Up With The Kardashians toma a internet de "assalto", e certamente não será a última. Kim Kardashian surpreendeu ao aparecer na capa da revista norte-americana Interview praticamente irreconhecível. Num fundo com a bandeira dos EUA, uma alusão ao tema da edição de setembro – O Sonho Americano – o nosso olhar recai inevitavelmente numa Kim de cabelo louro platinado, sobrancelhas descoloradas, casaco de ganga vestido e com o rabo à mostra, ligeiramente fora das jeans.

Numa extensa entrevista com Mel Ottenberg, editor da publicação, a socialite não se mostrou tímida, abordando temas como a sua próxima cor de cabelo mas também outros mais complexos, como as alterações climáticas e o seu percurso como advogada.

"Penso que as loiras divertem-se mais", afirma Kim no início da conversa. Quando questionada sobre o segredo para conseguir um ar tão radiante, responde que "honestamente, tomo realmente conta de mim. Faço exercício e como o mais possível à base de plantas. Não sou perfeita, mas é um estilo de vida. Sinto-me muito bem na minha própria pele hoje em dia, por isso, talvez isso venha a acontecer".



Noutros assuntos, Kim explica que todos os dias tem uma sessão de estudo de duas horas, dado que está a meio caminho de terminar o curso na faculdade de Direito. "Penso que terei sempre algo a provar. Mesmo que seja só para mim", afirma, dizendo ainda que o facto de estar a tirar Direito afetou o modo como absorve o que se está a passar nos Estados Unidos e como compreende como os acontecimentos recentes afetam a sociedade no geral. "Estou a estudar o processo civíl e o processo penal neste momento, por isso, compreender a forma de como Roe v. Wade foi derrubado... é fascinante e assustador".



"Só de ver até que ponto o nosso país progrediu, para depois o ver regredir, é realmente assustador. E pensar que o casamento gay está em perigo também", afirma. "Se um tribunal pode decidir o que uma mulher faz com o seu corpo, então também põe em perigo quem tem filhos através de "barrigas de aluguer", e coisas pelas quais eu já passei. Sempre acreditei que as pessoas deveriam viver as suas vidas exatamente como querem, por isso é muito assustador ver tudo isto acontecer."



A fama e o modo como a família Kardashian se tornaram celebridades foi outro dos temas abordados durante a longa conversa. "As pessoas perguntam: 'porque é que és famosa?' E eu penso: bem, nós temos um programa de televisão. Mas só porque não estamos a cantar, a dançar ou a atuar no programa não significa que a fama não tenha vindo daí (...) Quer dizer, posso enumerar um milhão de talentos. Sei cozinhar bem, usar os meus dedos dos pés para tudo. Podia dizer-te a coisa mais estranha do planeta. Mas penso que o meu talento é o marketing e o negócio por trás da venda de produtos, e saber o que o cliente quer e fazer com que isso seja atingível, mas também um pouco inalcançável ao mesmo tempo. Eu não diria que isso é um talento. Acho que é um pouco de magia e de habilidade para o negócio. Talvez seja talento, não sei."

Mulher das mil e umas aptidões, e com um visual bastante diferente daquele a que a internet está habituada, Kim termina a entrevista com uma confissão: "não quero saber o que as pessoas pensam de mim ou dizem de mim", embora afirme não ser uma mulher super confiante. "Não me considero uma exibicionista."