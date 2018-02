À saída da igreja em Sandringham, onde decorreu a tradicional missa da manhã de Natal, todos os olhares estavam postos no mais recente casal da família real britânica: o Príncipe Harry e Meghan Markle, que anunciaram o noivado há menos de um mês. Para além de se mostrar à vontade de braço dado com Harry, e sempre com um sorriso tímido, a evidente cumplicidade com a cunha Kate Middleton foi um dos aspectos mais comentados na imprensa britânica – tal como a escolha (e a inevitável comparação) de coordenados.