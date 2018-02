A visita ao País de Gales de Meghan e Harry começou em Cardiff, onde o casal visitou em primeiro lugar o castelo, sorridentes e visivelmente afáveis com as pessoas que os receberam. As primeiras fotografias da visita mostram que a noiva de Harry não escolhe os coordenados ao acaso: são peças com significado e com um propósito solidário. Com um sobretudo preto elegante, cintado com um laço, umas botas de cano alto e o cabelo apanhado, Meghan chamou também a atenção pela escolha da carteira e das calças.

A carteira, redonda e verde, é a Mini Venice da DeMellier London e as suas vendas revertem para um projeto de solidariedade em prol da vacinação de crianças em países em que a mortalidade infantil é muito elevada, como a Somália e na Zâmbia. A carteira está à venda por 375 libras e está quase esgotada. Já as calças de ganga escura custam 175 libras e são de uma marca galesa (baseada em Cardigan) fundada por David e Clare Hieatt com a finalidade de combater o declínio da manufaturação de roupa no Reino Unido.