O príncipe Harry e Meghan Markle visitaram, esta terça-feira, a estação de rádio Reprezent, em Brixton, no sul de Londres. Na rua, centenas de pessoas esperavam o casal.

O casal real visitou a Reprezent, uma estação de rádio que tem um programa de apoio a jovens em risco, criado em 2008. Apoiam anualmente centenas de pessoas para que progridam na educação e tenham mais oportunidades de emprego. A Reprezent prepara jovens que queiram estabelecer carreiras na indústria da música e trabalha com uma rede de escolas para prestar apoio psicológico aos alunos.

Harry e Meghan encontraram-se com voluntários e jovens que trabalham na rádio.