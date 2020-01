As 36 marcas favoritas de Kate Middleton

Olhando para os vários looks daao longo dos últimos anos, existem várias marcas que nos saltam à vista. É o caso de McQueen , uma das suas favoritas e a escolha para o seu, ou os indispensáveis e famosos sapatos LK Bennett. Mas a duquesa é também adepta das novas marcas e é ela quem muitas vezes dá a conhecer ao mundo nomes comoou

Ainda assim, para Kate Middleton nem tudo tem que ser exclusivo. É nela que vemos vestidas muitas das peças de marcas tão populares como a Zara, a Reiss ou a MaxMara.

O 'efeito Kate' é de tal maneira poderoso que cada vez que a duquesa surge com uma peça da Zara, por exemplo, essa mesma peça torna-se a mais procurada por todo o mundo e em poucos minutos esgota em loja.

Esta é sem dúvida uma das marcas mais adoradas por Kate Middleton. E mostrou-o ao escolhê-la para um dos momentos mais importantes da sua vida - o casamento com o futuro rei de Inglaterra. Sarah Burton é a responsável pelo design da casa McQueen e é ela que tem conseguido o equilíbrio perfeito entre os traços característicos da marca e o toque pessoal de Kate.Quando a Duquesa usou o vestido Reiss aquando da visita do casal Obama ao Reino Unido em 2011 o impacto nas vendas foi quase instantâneo.Nem nunca ninguém foi tão fiel a uma marca de sapatos como Kate. Quase somos levados a acreditar que Kate terá um mini armário só com peças da LK Bennett Dificilmente vemos um lookmais casual de Kate que não inclua uma peça da Zara. Desde as blusas, aos blazers, passando pelos colares e outros acessórios.Há muito que Alice Temperley faz parte das amizades de Kate e da irmã Pippa Middleton . Pippa é uma das convidadas especiais dos desfiles durante a London Fashion Week e é público que Kate é uma das clientes habituais da marca.Esta é quase sempre uma das escolhas de Kate para a red carpet.Kate sempre se assumiu como uma rapariga do campo e sempre que tem hipótese de passar uns dias descontraídos, opta pelas botas da famosa casa francesa.Esta é uma marca usada por Kate desde os tempos de faculdade. Por essa altura já era habitual escolher carteiras e pastas da Mulberry Wickstead é em muito a responsável por injetar um pouco de cor no guarda-roupa de Kate. Foi também a ela que Kate recorreu para muitos dos looks que usou durante a gravidez do príncipe George.Kate tem usado muitos vestidos drapeados da marca, mas houve um específico que ficou para a história: o vestido de seda azul escuro que usou no dia em que oficializou o seu noivado com o príncipe William e que tão bem condizia com a safira do anel.Nos momentos mais descontraídos, Kate também gosta de usar calças, especialmente os skinny jeans da marca J Brand Uma marca mas ou menos desconhecida, mas que Kate faz questão de usar desde os tempos da Universidade de St Andrews.As plataformas da marca são já um dos símbolos do guarda-roupa de Kate. Com elas consegue combinar um estilo clássico e ao mesmo tempo prático e confortável.Esta foi uma das marcas mais usadas pela Duquesa durante a sua visita ao Canadá em 2011. Tendo em conta que a designer é natural do Canadá, esta foi uma forma de simbolicamente unificar as duas nações.Os sapatos de eleição para uma noite de glamour Esta marca utiliza os lucros das vendas para apoiar as vítimas de tráfico sexual na Índia. Kate Middleton tem ajudado a divulgá-la ao usar alguns dos seus vestidos durante viagens oficiais a países com climas mais quentes.Kate começou a usar vestidos da marca desde a sua visita a Singapura, em 2012.Os casacos de eleição de Kate são desta icónica marca italiana.Foi uma das marcas mais usadas por Kate durante a visita às Ilhas Salomão.Esta foi uma das últimas aquisições no guarda-roupa da duquesa. Uma marca inglesa pouco conhecida que teve o seu momento de glória nas fotografias oficias do 1º aniversário do príncipe George, captadas no Museu de História Natural, em Londres.E não fosse Kate uma britânica como deve ser... a duquesa tem no seu armário vários trench coats da marca. designer britânico foi também uma das escolhas durante a viagem dos duques de Cambridge às Ilhas Salomão, em 2012.É uma das marcas mais usadas por Kate mas que nem sempre tem impacto nas vendas. Isto porque Kate usa peças de coleções passadas.A marca de luxo abriu a primeira loja em Mayfair, Londres, muito graças ao 'efeito Kate'.São vários os vestidos de seda de Diane Von Furstenberg que Kate tem no armário. É uma das suas escolhas sempre seguras em qualquer ocasião.Sempre que Kate quer dar um apontamento divertido ao seu look, escolhe uma das famosas carteiras de Anya Hindmarch.Já por diversas vezes vimos Kate usar o mesmo vestido da marca Hobbs . O que prova que essa é também uma das qualidades de Kate: saber reciclar o guarda-roupa.É a marca por trás do par de botas castanho de cano alto que a duquesa usa por mais de dez anos.O acessório para a cabeça que usou no batizado do príncipe Louis chamou a atenção, mas a verdade é que muitos dos chapéus usados pela duquesa são desta marca.