A Princesa Diana continua um dos maiores ícones da Casa Real britânica de todos os tempos, e o seu legado é lembrado ainda hoje, 20 anos após a sua morte. Além de reconhecida pelas boas causas que apoiou, Diana é também lembrada pelo que vestia. Com Catherine Walker como uma das designers preferidas, Diana era um exemplo a seguir no que à moda dizia respeito.

Como tudo o que veste é analisado pelo público e pela imprensa, não é de estranhar que tantos anos depois vejamos Kate Middleton a inspirar-se em alguns dos conjuntos mais icónicos usados pela mãe do príncipe William, o seu marido. Aconteceu nas fotos do noivado, em novembro de 2010, quando Kate usou um vestido azul, tal como Diana tinha usado um conjunto azul para as fotos do seu noivado, em 1981. Também por ocasião do nascimento dos filhos, Kate inspirou-se por duas vezes em Diana, usando um vestido às bolinhas para o nascimento do príncipe George, em 2013, e um vermelho com gola branca para o nascimento do príncipe Louis, em abril deste ano.