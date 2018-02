O Palácio de Kensington publicou um vídeo a documentar os melhores momentos do ano de 2017 – aparentemente tudo certo. Mas, e surpreendentemente, o anúncio da terceira gravidez de Kate Middleton não consta nesta seleção de momentos, uma omissão que está a agitar as redes sociais. Os momentos destacados incluem o primeiro dia de escola do pequeno príncipe George, o anúncio oficial do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, o postal de Natal de William e Kate. Não há, ainda assim, referência à chegada de um terceiro bebé (anunciada em setembro passado).

For our final highlights video, let's take a look back at some of the key family moments this year. pic.twitter.com/gwVftwrcso