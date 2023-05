Festival de Cannes. Será esta a edição mais polémica de todas? Abordamos uma a uma

Leonardo DiCaprio no novo filme de Martin Scorsese 'Killers of the Flower Moon' Foto: Apple Studios

Duas aguardadas superproduções de Hollywood estão programadas para terem a sua estreia na cidade da Riviera Francesa: Martin Scorsese e tendo Leonardo DiCaprio como protagonista. estão programadas para terem a sua estreia na cidade da Riviera Francesa: Indiana Jones e a Relíquia do Destino , o quinto e último capítulo da famosa saga protagonizada por Harrison Ford, e Killers of the Flower Moon , realizado pore tendo Leonardo DiCaprio como protagonista.

festival reconquista, este ano, o seu posto como a maior e mais glamourosa plataforma da indústria no planeta, ainda assim, o evento francês também enfrenta críticas por dar palco a personalidades envolvidas em escândalos.

Johnny Depp no filme Jeanne du Barry, ao lado de Maïwenn Foto: Pris Audiovisuais

Maïwenn



Recentemente, têm surgido controvérsias em torno do filmeescolhido para a abertura do Festival de Cannes. Uma das principais causas de indignação foi a escolha de Johnny Depp como protagonista do filme, tendo em conta que o seu nome esteve diretamente envolvido no



Embora Depp tenha vencido um processo judicial de difamação contra Heard e recebido uma indemnização de 15 milhões de dólares, ele foi obrigado a pagar 2 milhões à ex-mulher, conforme decisão do tribunal. Isto levou muitos a questionarem-se se a escolha do ator para protagonista do filme seria a mais apropriada.

Recentemente, têm surgido controvérsias em torno do filme Jeanne Du Barry . Uma das principais causas defoi ado filme, tendo em conta que o seu nome esteve diretamente envolvido no emblemático caso de tribunal com a sua ex-mulher , a também atriz Amber Heard , que o acusou de violência doméstica Embora Depp tenha vencido um processo judicial de difamação contra Heard e recebido uma indemnização de 15 milhões de dólares,, conforme decisão do tribunal. Isto levou muitos a questionarem-se se a escolha do ator para protagonista do filme seria a mais apropriada.



Além de Depp, a atriz e realizadora francesa Maïwenn, também ela protagonista do mesmo filme, está a ser acusada de agressão a um jornalista. É alvo de um processo movido por Edwy Plenel, editor-chefe do site Mediapart. Segundo o que se corre na imprensa francesa, a atriz terá ido até à mesa dele, num restaurante, puxou-lhe os cabelos e cuspiu-lhe na cara. Plenel diz que ainda está "traumatizado pelo incidente".



Quanto a esta polémica, o diretor do festival, Thierry Frémaux, defendeu numa entrevista à revista Não vejo o filme como uma escolha controversa, pois se Johnny Depp tivesse sido banido de trabalhar seria uma situação diferente, mas não é o caso".



Leia também As cenas de sexo que de facto aconteceram e chocaram o cinema o evento é criticado por este tipo de temáticas. O festival estendeu a passadeira vermelha a Woody Allen, quando este foi apresentar o seu Meia-Noite em Paris e Café Society, durante o auge do movimento #MeToo, e também perdoou o cineasta Lars von Trier (Melancolia), acusado pela cantora Björk de assédio sexual.

Além de Depp, a atriz e realizadora francesa, também ela, está a ser. É alvo de um processo movido por Edwy Plenel, editor-chefe do site Mediapart. Segundo o que se corre na imprensa francesa, a atriz terá ido até à mesa dele, num restaurante, puxou-lhe os cabelos e cuspiu-lhe na cara. Plenel diz que ainda está "traumatizado pelo incidente".Quanto a esta polémica, o diretor do festival,, defendeu numa entrevista à revista Variety : ", pois se Johnny Depp tivesse sido banido de trabalhar seria uma situação diferente, mas não é o caso".Esta não é, no entanto, a primeira vez que. O festival estendeu a passadeira vermelha a, quando este foi apresentar o seu Meia-Noite em Paris e Café Society, durante o auge do movimento #MeToo, e também perdoou o cineasta(Melancolia), acusado pela cantora Björk de assédio sexual.

Adèle Haenel anunciou que vai abandonar a carreira cinematográfica. Foto: Reuters



Adèle Haenel abandona o cinema



A jovem atriz francesa, estrela de vai abandonar a indústria cinematográfica após acusações sem condenação. Numa



Em 2020, Adèle acusou o realizador francês Christophe Ruggia de ter abusado dela quando tinha 12 anos, após ter sido escolhida para o filme francês Les Diables. Segundo a atriz, durante uma viagem para promover o filme, o realizador terá feito um convite para esta ir até à sua casa e posteriormente tentou beijá-la. De acordo com a investigação do



Leia também O que seria de Cannes sem os assistentes da passadeira vermelha? Thierry Frémaux, já veio responder à sugestão da atriz de que Cannes faz parte de um ecossistema francês que fecha os olhos à violência sexual. "Muita gente fala de Cannes e nunca lá foi. Só posso dizer que não é verdade e a prova é que se vocês acreditassem, não estariam aqui, a ouvirem-me agora, com as vossas acreditações e sim reclamando das exibições para a imprensa de um festival de violadores."



A par de todo este frenesim que se vive, começa a haver quase que um boicote ao Festival de Cannes, isto porque já existe mesmo uma petição que exige mais respeito pela profissão, e que põe em causa todo um sistema que encobre abusos vários no cinema. A petição já conta com mais de 100 assinaturas, incluindo muitas de atores e atrizes bem conhecidas. É o caso de Anna Mouglalis, Laure Calamy, Jeremie Renier ou Julie Gayet.



Na petição podemos ler: "O cinema francês integrou um sistema disfuncional que esmaga e aniquila. Sabemos disso há muito tempo, somos as suas vítimas e testemunhas diárias. É porque amamos apaixonadamente o nosso trabalho que estamos aqui hoje. Com muita frequência, sofremos agressão sexual, bullying e racismo nos nossos locais de trabalho. Quando temos coragem de falar ou pedir ajuda, muitas vezes ouvimos dizer: 'Por favor, cala a boca, durante a vida do filme.' Acontece até que os produtores estão dispostos a comprar o nosso silêncio. Essas formas de violência fazem parte do nosso dia a dia, até tentaram fazer-nos acreditar que aquilo fazia parte do trabalho.".



"Estamos profundamente indignados e recusamo-nos a ficar calados diante das posições políticas demonstradas pelo Festival de Cinema de Cannes. Recusamo-nos a ser associados às decisões tomadas nas últimas semanas. Ao estender a passadeira vermelha para homens e mulheres que agridem, o festival envia a mensagem de que no nosso país podemos continuar a exercer a violência com total impunidade, que a violência é aceitável em lugares de criação. É hora do cinema francês parar de apoiar pessoas que abusam das suas posições de poder.", é possível ainda ler na petição que qualquer um pode



Também o caso de Adèle é referido nesta petição: "Adèle Haenel lembrou recentemente que 'decidiu politizar o seu abandono do cinema'. É uma decisão que entendemos e apoiamos. Só podemos lamentar o facto de este ambiente ser tão tóxico que nos leva a deixá-lo por completo. Aproveitamos este fórum para dizer com ela: 'VERGONHA'."



Ameaças dos sindicatos franceses em luta com o governo



Esta é outra grande preocupação este ano. Todos nós temos vindo a acompanhar as variadíssimas manifestações (muitas delas bastante violentas) um pouco por toda a França, com especial enfoque em Paris. Ainda assim, o presidente do festival, Thierry Frémaux, garantiu que manteve "um bom diálogo com a CGT", o sindicato que prometeu ações várias durante o evento e chegou a ameaçar com cortes de energia. Frémaux garantiu também que toda a segurança do festival, ao longo dos 15 dias, está assegurada, como de resto é habitual.

A jovem atriz francesa, estrela de Retrato de uma Rapariga em Chamas , anunciou queapós acusações sem condenação. Numa carta publicada no jornal semanal francês Télérama, Adèle Haenel explicou o motivo que a levou a deixar a sua carreira no cinema e a dedicar-se apenas ao teatro. A atriz acusa o cinema francês de encobrir realizadores acusados de agressões sexuais Em 2020,quando tinha, após ter sido escolhida para o filme francês Les Diables. Segundo a atriz, durante uma viagem para promover o filme, o realizador terá feito um convite para esta ir até à sua casa e posteriormente tentou beijá-la. De acordo com a investigação do Mediapart - que incluiu cerca de 30 outras testemunhas - Ruggia terá desenvolvido uma obsessão por Haenel durante as filmagens do filme. Aos 15 ainda pediu ajuda, mas o apoio que recebeu por parte dos pares foi praticamente nulo.Este caso está a ter um eco gigante, sobretudo agora com o festival. O diretor do mesmo,à sugestão da atriz de que. "Muita gente fala de Cannes e nunca lá foi. Só posso dizer que não é verdade e a prova é que se vocês acreditassem, não estariam aqui, a ouvirem-me agora, com as vossas acreditações e sim reclamando das exibições para a imprensa de um festival de violadores."A par de todo este frenesim que se vive, começa a haver quase que um boicote ao Festival de Cannes, isto porque já existe mesmoque, e que. A petição já, incluindo muitas de atores e atrizes bem conhecidas. É o caso deouNa petição podemos ler: ". Sabemos disso há muito tempo,. É porque amamos apaixonadamente o nosso trabalho que estamos aqui hoje. Com muita frequência,nos nossos locais de trabalho. Quando temos coragem de falar ou pedir ajuda, muitas vezes ouvimos dizer: 'Por favor, cala a boca, durante a vida do filme.' Acontece até que. Essas formas de violência fazem parte do nosso dia a dia, até".diante das posições políticas demonstradas pelo Festival de Cinema de Cannes. Recusamo-nos a ser associados às decisões tomadas nas últimas semanas. Ao estender a passadeira vermelha para homens e mulheres que agridem,, que a violência é aceitável em lugares de criação..", é possível ainda ler na petição que qualquer um pode assinar Também: "Adèle Haenel lembrou recentemente que 'decidiu politizar o seu abandono do cinema'.. Só podemos lamentar o facto de este ambiente ser tão tóxico que nos leva a deixá-lo por completo. Aproveitamos este fórum para dizer com ela: ''."Esta é outra grande preocupação este ano. Todos nós temos vindo a acompanhar as(muitas delas bastante violentas) um pouco por toda a França, com especial enfoque em Paris. Ainda assim, o presidente do festival, Thierry Frémaux, garantiu que manteve "", o sindicato que prometeu ações várias durante o evento e. Frémaux garantiu também que toda a, ao longo dos 15 dias,, como de resto é habitual.

A realizadora francesa Catherine Corsini. Foto: Reuters





Chegou, finalmente, o tão aguardado momento do ano: o Festival de Cinema de Cannes . Depois dos Óscares e da Met Gala , só mesmo o incomparável glamour de uma red carpet como a de Cannes.Este ano celebra-se ado festival, que contará com a habitual panóplia de exibições de filmes, conferências de imprensa, festas e momentos de passadeira vermelha.estão entre as celebridades esperadas para participar do evento que decorre deDesde a sua, que o festival é conhecido por, como o da princesa Diana com um vestido azul bebé de tule de Catherine Walker em 1987, ou o de Cate Blanchett e mais uma série de atrizes quando participaram do protesto #MeToo em 2018.E aqui entramos no campo das, que este ano são mais do que muitas. OA realizadora francesarejeitou as, bem como a da, que concorre à Palma de Ouro no festival. Em comunicado, Corsini e a sua produtora Elisabeth Perez referem: "Parem com as fantasias! Os adolescentes estavam vestidos e apenas os seus rostos foram filmados na cena. Não houve toque ou contacto inapropriado entre eles". Realizadora e produtora também rejeitaram asde Corsini que foram relatadas na imprensa francesa, dizendo que nenhuma acusação foi apresentada contra ela.Mas a verdade é queem reportagens dos jornais Le Parisien e Libération. O responsável pelo certame, Thiérry Fremaux, é também citado no comunicado como tendo dito que não se deixaria influenciar por rumores. "É uma sorte que o maior festival do mundo se tenha dado ao trabalho de verificar minuciosamente a verdade. Qualquer outra decisão abriria um precedente sério para o cinema de autor e para o próprio evento", diz o comunicado de Corsini Perez.Este ano, há que celebrar o facto depela Palma de Ouro,- um verdadeiro recorde para o festival. São eles: Club Zero de Jessica Hausner, Les Filles D'Olfa de Kaouther Ben Hania, Anatomie D'une Chute de Justine Triet, La Chimera de Alice Rohrwacher; L'Ete Dernier de Catherine Breillat e Banel Et Adama de Ramata-Toulaye Sy.

O festival também bate, este ano, o recorde de mulheres selecionadas fora da competição principal. Ou seja, incluindo mostras alternativas como a Un Certain Regard e exibições especiais. Ao todo, são 14 títulos dirigidos por mulheres entre os 51 anunciados.



Gravidez tardia confirmada

Os rumores já circulavam há já algumas semanas, mas agora a confirmação tornou-se oficial: Virginie Efira está grávida aos 46 anos, do segundo filho. A atriz franco-belga posa orgulhosamente na capa da revista francesa Télérama com a sua barriga já bem evidente.



A atriz já é mãe do pequeno Ali, nascido em 2013, de uma união anterior com o realizador Mabrouk El Mechri. Desta vez, o pai é o ator franco-canadiano Niels Schneider, que ela conheceu nos bastidores do filme Um amor impossível, de Catherine Corsini (2018). Virginie Efira, que recebeu o César de melhor atriz em 2022 por Revoir Paris, estará no festival de Cannes deste ano para apresentar Amor e Florestas, da realizadora francesa Valérie Donzelli, na seleção oficial.

Mas como nem tudo são polémicas, de referir um dos prémios mais importantes e sempre muito aguradados, o Lifetime Achievement Award. Michael Douglas é a personalidade que este anopor toda a sua longa carreira no mundo do Cinema. Douglas, que é, referiu num comunicado que "É sempre uma lufada de ar fresco estar em Cannes, que há muito oferece uma plataforma maravilhosa para criadores ousados, audácias artísticas e excelência em narrativa".