Jonah Hill acusado de ser controlador, ciumento e emocionalmente violento

É a polémica do momento e já está trending topic no Twitter. A surfista, ex-namorada do ator Jonah Hill, tem partilhado nas últimas 24 horas, classificando-o de. Estas "histórias" e replicações das mesmas correram páginas de alcance maior como a Saint Hoax, e o debate tornou-se viral."Este é um aviso para todas as mulheres", escreveu Brady na sua conta do Instagram no sábado, 8 de julho. Sarah Brady, namorada de Jonah Hill em 2021,enviadas pelo ator. "Se o vosso parceiro fala assim com vocês, façam um plano de saída. Liguem-me se precisarem de um ouvido", começou por escrever.As primeiras trocas de mensagens falam da, seguida no seu Instagram por cerca de 100 mil pessoas. Basicamente,era possível vermos o seu "rabo de tanga" no seu perfil de Instagram. Por conta destas e de muitas outras mensagens do género, Sarah Brady acusa-o de serdurante o tempo em que durou a relação.Mas, afinal quais são os? Para Hill é: "Simples e claro. Se precisas de: surfar com homens, ter amizades sem regras com homens, continuar a posar, publicar fotografias em fato de banho, fotografias sexualizadas, fazer amizade com mulheres desprezíveis com quem tens uma história recente...", explicou o ator conhecido por protagonizar filmes ao lado de Leonardo DiCaprio (Don't Look Up ou O Lobo de Wall Street), numa das muitas mensagens que trocou com Sarah e que ela veio agora partilhar. Segundo ele, estas suas regras sãoNoutras mensagens,. "Respeito o teu amor pelo surf, mas também me respeito a mim. E o teu amor pelo surf e a tua falta de consciência não são mutuamente exclusivos., já não podes dar a carta dos 25 anos,", é possível ler-se. O ator dá assim a entender que Sarah tem atitudes infantis e que precisa de crescer e saber comportar-se como uma pessoa adulta.Por seu lado,chegou a dizer-lhe: "Sinto que me estás a testar, para ver se me deves manter ou largar-me como se eu fosse uma criança ingénua, idiota e socialmente inconsciente". Ao qual ele simplesmente respondeu: "Essas são palavras tuas, não minhas". E Sarah acrescentou que "se pudesse ter um desejo para ele, seria que estivesse rodeado de homens feministas, que o fizessem crescer. Acho que a fama pode levar algumas pessoas a um comportamento abusivo".As, tal como aliás tem acontecido em casos semelhantes entre celebridades, que se tornaram públicos. Há quem a defenda, por tudo o que ela conta, que revela de facto ter vivido um, marcado por ciúmes e uma grande necessidade de controlo. A avaliar pelos comentários que o mais recente post publicado por Sarah no Instagram tem tido, dá para perceber toda. Por outro lado, há quem veja nesta sua atitude de só agora, passado dois anos, expôr a situação,A par de toda esta polémica só agora trazida a público, é sabido quenos últimos anos. Em agosto de 2022, o ator e realizador americanorelacionados com as promoções dos seus filmes. Nas trocas de mensagens com a ex-namorada, chega a explicar que se tem os seus próprios "problemas", não os usa contra ela. Sarah Brady já veio, entretanto justificar-se dizendo, através do seu Instagram: "Eu também luto com a minha saúde mental, mas não a uso para controlar as pessoas como aconteceu comigo". E numa última história publicada, desejou, acima de tudo, que o filho dele seja uma menina.De facto,com quem. A notícia foi confirmada por um porta-voz do ator à revista People a 2 de junho, mas por enquanto, nada se sabe sobre o sexo, o nome ou a data do nascimento.