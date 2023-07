É oficial: Hollywood está praticamente sem atores e as consequências estão aí

Dezenas de filmes e séries que deveriam alimentar a indústria nos próximos tempos entraram em pausa no dia 14 de Julho.

São muitos os rostos conhecidos que se têm juntado às manifestações. É o caso do ator Colin Farrell. Foto: Getty Images

que representa mais de 120 mil

dos

associação comercial

que representa mais de 350 empresas

de

de televisão e cinema dos EUA

Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy e Florence Pugh na estreia do filme "Oppenheimer" em Londres. Foto: Getty Images

Numa entrevista ao Hollywood Reporter , a atriz que ficou conhecida por dar vida à personagem Rebecca Pearson, garante que os rendimentos que tem recebido depois dos direitos da série terem sido vendidos são muito baixos.

A atriz Mandy Moore ("This is Us") na manifestação de Los Angeles. Foto: Getty Images

Nova Iorque não está imune às manifestações. Foto: Getty Images

A meca do Cinema está quase sem atores e guionistas, pelo menos nos próximos tempos. Ae há duas semanas aconteceu mesmo.São milhares os atores que estão unidos e que se têm juntado àscruciais, como o deque costuma acontecer no final de agosto e início de setembro,como Oppenheimer ou Barbie, eque já estavam a "sobreviver" sem guionistas (em greve desde 1 de maio) ficam agorae intérpretes. Os espectadores vão, entretanto, começar a sentir asOs, nem na promoção dos mesmos,, incluindo as sequelas de, podem vir a ser afetados, assim como asdas séries. Também asligadas ao Cinema e televisão como ospoderão vir a sofrer alterações devido a esta greve. Os, algo que não acontecia desde os ataques terroristas de 11 de setembro em 2001. Costumava acontecer sempre em setembro, mas não estea ano. Ainda não é conhecida uma data oficial, mas será anunciada em breve.Ascom estúdios e gigantes do streaming foram interrompidas, com o Screen Actors Guild (SAG, sindicatoatoresEUA) a acusar a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP,produção) de "não querer oferecer um acordo justo". Cerca de, juntando-se aos(WGA). Basicamente, pedem, maiores contribuições para os seuse salvaguardas no(IA)Ase têm recebido o apoio de algumas das maiores, incluindo as, que abandonaram a red carpet na noite da estreia em Londres. Quer os argumentistas, quer os atores, reclamam quee que os contratos foram minados pelaNo caso dos atores, o, forçando-os a procurar vários outros papéis para ganhar a mesma quantia de dinheiro de alguns anos atrás. Por outro lado, os, com o pagamento muitas vezes não incluído no trabalho dos escritores em revisões ou no caso de novo material.Tudo isto pode parecer-nos estranho, tendo em conta que sabemos que os atores de Hollywood por norma ganham bem, mas o que sucede devido a todas estasé bem diferente. Consta, por exemplo, que apela exibição da série na plataformaEntretanto, os atores representados pelo sindicato irmão do SAG no- devem continuar a, devido às leis trabalhistas do país. Isso inclui as estrelas da série House of the Dragon, da HBO, por exemplo. Poderá haver a possibilidade de, mas para já, isso está fora de questãoA última greve dos atores, em 1980, durou 10 semanas. Há quem diga que esta. E com a perspetiva de que a greve possa durar meses, ose osnos tempos mais próximos.