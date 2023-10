Duas décadas depois, os reis de Espanha recriam a primeira imagem juntos

Foi num dos quartos do Hotel Reconquista que os reis Felipe VI e Letizia recriaram a sua primeira fotografia juntos. Na altura, a ex apresentadora e o rei, que ocupava ainda era herdeiro ao trono, eram um casal secreto. A Casa Real confirmaria depois a 1 de novembro de 2003 o namoro, e três meses depois teria lugar a inesquecível aparição do casal nos jardins do Pavilhão do Príncipe, onde anunciaram o noivado.

Nascida Letizia Ortiz Rocasolano, a 15 de setembro de 1972, no norte de Espanha, a futura rainha cresceu numa família de classe média. O seu pai, José Ortiz Álvarez, era jornalista e a sua mãe, María de la Paloma Rocasolano Rodríguez, era enfermeira e representante do sindicato dos hospitais. Letizia ambicionava ser jornalista como o pai, acabando por se licenciar nesta área na Universidade Complutense de Madrid, e ainda exerceu.

O seu noivado com o rei Felipe, então príncipe das Astúrias surpreendeu muitos em toda a Espanha. Conheceram-se num jantar em 2002, organizado pelo colega jornalista Pedro Erquicia, onde terão estabelecido uma ligação imediata. Foi então em 2004 que se realizou o casamento real, um dia de grande felicidade, que parecia ter saído de um conto de fadas, ganhando manchetes em todo o mundo devido ao "estatuto de plebeia" da rainha e da sua carreira jornalística, da qual teve de abdicar para assumir as suas responsabilidades reais.

Reis Felipe and Letizia Foto: Getty Images

Vinte anos depois, mas exatamente no mesmo local e com gestos idênticos, a Casa Real compartilhou uma fotografia repleta de significado e simbolismo. Este ano, de maneira descontraída e encantadora, os reis decidiram recriar o mesmo aperto de mão, acompanhados desta vez pelas suas filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, como descrito pela ¡Hola!. O casal trocou olhares, demonstrando uma cumplicidade evidente e exibindo enormes sorrisos, mas desta vez, o afeto terminou de uma maneira diferente: com um abraço entre os dois e um beijo na testa por parte do chefe de estado à rainha.