Gisele Bündchen partilha fotografia rara com as suas cinco irmãs

Se o dia está a ser difícil e anda à procura de uma imagem para se distrair das tribulações da jornada de trabalho, não vá mais longe. Temos exatamente aquilo que procura. E, não, não são gatinhos. Embora estes também existam por aqui. Falamos da conta de Instagram de Gisele Bündchen, que acaba de postar uma fotografia com os pais e as suas cinco irmãs. Sim, leu bem. Há seis meninas Bündchen. A imagem oferece um raro vislumbre da felicidade doméstica da modelo brasileira, com uma doçura e uma simplicidade que a vai fazer sorrir ao longo do dia.

Captura de ecrã da conta de Instagram de Gisele Bündchen: @gisele Foto: DR

Na verdade, todo o Instagram de Gisele é um raio de luz (felizmente não o único, Kate Hudson é outro exemplo) num antro de artificialidade, obsessão com a imagem e ostentação. Pelo meio das suas fotos profissionais, a modelo brasileira tem fotos do cão a lamber-lhe o nariz, de si própria a cheirar enormes arbustos de hortênsias e loendros, na praia a brincar com os filhos, sempre com pouca ou nenhuma maquilhagem, sempre divertida, sempre a sorrir.

Mas, voltemos ao início: fazia ideia que Gisele tem cinco irmãs? Melhor ainda: sabia que Gisele tem uma irmã gémea? Pois, é verdade. Gisele e Patrícia (mais à direita na imagem) nasceram a 20 de Julho de 1980. Patrícia é sete minutos mais nova que Gisele, fez o mesmo curso de modelo que a irmã, em 1993, mas não seguiu adiante na profissão e agora trabalha como agente da modelo. Curiosamente, Gisele costuma dizer que a irmã era a mais bonita e popular quando andavam na escola.

Já, a irmã mais velha de todas, fez este ano 50 anos e é contabilista., a irmã que se lhe segue, tem 47 anos e é juíza no Brasil. Depois nasceram as gémeas, seguidas de, que é advogada e que ambas consideram uma terceira gémea uma vez que têm pouco mais de um ano de diferença. E, por último,, a mais nova, com 35 anos, que trabalha no site da irmã Gisele.

As irmãs Bündchen são todas filhas de Valdir Bündchen, professor universitário e escritor, e Vânia Monnenmacher, ex-bancária na reforma, descendentes de alemães, todas nascidas e criadas em Horizontina, no Rio Grande do Sul.