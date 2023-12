As mais elegantes dos Fashion Awards 2023

Foto: Getty Images 1 de 26 Anne Hathaway em arquivo Valentino Foto: Getty Images 2 de 26 Olivia Culpo em Miss Sohee Foto: Getty Images 3 de 26 Alexa Chung em 16Arlington Foto: Getty Images 4 de 26 Sara Sampaio em Richard Quinn Foto: Getty Images 5 de 26 Lily James Foto: Getty Images 6 de 26 Rosie Huntington-Whiteley em Valentino Foto: Getty Images 7 de 26 Maisie Williams em Simone Rocha Foto: Getty Images 8 de 26 Barbara Palvin em Self-Portrait Foto: Getty Images 9 de 26 Maya Jama em Dolce & Gabbana Foto: Getty Images 10 de 26 Suki Waterhouse em H&M Foto: Getty Images 11 de 26 Taylor Russell em Loewe Foto: Getty Images 12 de 26 Felicity Jones em Erdem Foto: Getty Images 13 de 26 Amelia Gray Foto: Getty Images 14 de 26 Rita Ora em Primark Foto: Getty Images 15 de 26 Amelia Dimoldenberg em Chopova Lowena Foto: Getty Images 16 de 26 Lila Moss em Nensi Dojaka Foto: Getty Images 17 de 26 India Amarteifio em Huishan Zhang Foto: Getty Images 18 de 26 Kate Moss com um vestido vintage David Fielden e uma capa YSL Foto: Getty Images 19 de 26 Leigh Anne Pinnock em Chet Lo Foto: Getty Images 20 de 26 Ashley Park em David Koma Foto: Getty Images 21 de 26 Nicole Scherzinger em Patrick McDowell Foto: Getty Images 22 de 26 Tessa Thompson Foto: Getty Images 23 de 26 Amal Clooney em Atelier Versace Foto: Getty Images 24 de 26 Jodie Comer em Victoria Beckham Foto: Getty Images 25 de 26 Gwyneth Paltrow em arquivo Valentino Foto: Getty Images 26 de 26 Winnie Harlow em Richard Quinn

O emblemáticoe uma plateia que reuniu nomes da Moda, Cinema, Música, entretenimento e desporto. O evento, conduzido por Maya Jama e Kojey Radical,desempenhando um papel crucial na angariação de fundos para a(British Fashion Council) e, por isso, no futuro da indústria através de educação, subsídios e orientação empresarial.Os Fashion Awards são, por isso, um testemunho do papel da Moda na cultura contemporânea. A noite foi marcada porque estiveram entre as mais bem vestidas da noite.A cerimónia reconheceu, entre elas as do criador, da maquilhadora, da modeloou do designer, que conquistou o prémio de Designer do Ano pelo seu trabalho na JW Anderson e na Loewe . O British Womenswear Designer Award foi concedido aFerragamo, e o cantorrecebeu o prémio de Inovador Cultural.