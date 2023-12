Selena Gomes, Dua Lipa e Hailey Bieber. As mais bem-vestidas da Academy Museum Gala

A noite de Los Angeles encheu-se de estrelas para a deslumbrante Academy Museum Gala, a cerimónia anual que reúne alguns dos maiores nomes de Hollywood e da Moda, mas também visa angariar fundos para a organização de exposições e programas públicos do museu norte-americano. Este ano, personalidades como Meryl Streep, Michael B. Jordan, Oprah Winfrey e Sofia Coppola foram homenageadas pelas suas contribuições para o Cinema e para a a bela arte de contar histórias, tornando a noite um prelúdio para a iminente temporada de prémios e um tributo à excelência cinematográfica.

A gala é, por isso, um espetáculo de Moda e elegância, tornando a passadeira vermelha num espetáculo à parte. O evento, que se realiza pelo terceiro ano consecutivo é testemunho da dedicação da comunidade cinematográfica em apoiar a Arte e a Cultura. E se é verdade que o Cinema foi o centro das atenções, a Moda não ficou em segundo plano já que se viu representada com looks de algumas das melhores marcas e casas do mundo.