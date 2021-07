Charlene e Alberto do Mónaco estão à beira do divórcio? Estas são as novas teorias

Em dezembro de 2020, a princesa Charlene, mulher de Alberto II do Mónaco, surpreendeu o mundo com um penteado radical, depois de ter rapado metade do cabelo, ao estilo punk. Depois disso, ficámos sem saber de Charlene (mãe dos gémeos Jacques e Gabriella, de 7 anos) por mais de seis meses, já que se mudou do Mónaco para a África do Sul, onde nasceu, e ainda não regressou a casa. No final de maio, os monegascos esperavam ver a princesa regressar para o Grande Prémio do Mónaco. Tal não aconteceu.



Há duas versões diferentes da história: o palácio emitiu um comunicado a informar que a princesa tem um problema de saúde (relacionado com uma infeção grave que afeta o ouvido, nariz e garganta) que a impedia de voar. Já a imprensa do Mónaco tem uma visão diferente: especula-se sobre um divórcio em iminência e diz-se que Charlene está apenas a evitar o marido, depois de rumores de um terceiro filho ilegítimo de Alberto.









View this post on Instagram A post shared by HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)