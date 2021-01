Cabelos: a princesa Charlene do Mónaco não cumpriu as regras (mas não foi a primeira)

Princesa Charlene do Mónaco

No final de 2020, a princesa monegasca provou que fazer parte da família real não é impedimento para fazer o que quer, pelo menos no que toca ao corte de cabelo. Charlene do Mónaco deixou claro que não teme quebrar a tradição quando, durante uma festa de Natal no palácio, exibiu um look punk rock.

Princesa Charlene do Mónaco Foto: Getty Images

Contudo, em 2009, numa outra festa da Casa Real monegasca, a princesa e ex-atleta olímpica já havia demonstrado que um penteado pode ter muita personalidade. Dessa vez, exibiu o que pareceu ser uma espécie de crista volumosa, puxada para trás e com, muito, muito volume.

Princesa Charlene do Mónaco Foto: Getty Images

Princesa Stéphanie do Mónaco

Muito antes de Charlene entrar para a família real monegasca através do casamento com o príncipe Alberto II, já a sua cunhada, a princesa Stéphanie do Mónaco, havia sido apelidada de "princesa rebelde". Muito devido à sua atitude transgressora e vida amorosa associada ao escândalo, mas também pela imagem que impôs. Dua Lipa ou Billie Eilish são consideradas audaciosas pelo seu cabelo bicolor? Imagine Stéphanie em 1986, ano em que ganhou um disco de ouro com a sua fugaz carreira musical, com um corte mullet a duas cores.

Princesa Séphanie do Mónaco Foto: Getty Images

O look andrógeno, uma das tendências para este inverno, também conquistou a filha da lendária atriz norte-americana Grace Kelly quando era mais nova. Séphanie nunca teve problemas em expressar a sua atitude fora-da-caixa. Na verdade, a aparência audaz veio só complementar a personalidade já vincada da princesa.

Princesa Séphanie do Mónaco Foto: Getty Images

Princesa Carolina do Mónaco

Ainda no Mónaco, a irmã mais velha de Séphanie e mãe da princesa Charlotte foi, desde sempre, considerada das mulheres mais elegantes da monarquia, uma imagem que sempre fez questão de manter. Em 1997, porém, apostou num corte bastante curto que chamiu a atenção na época. Especula-se se terá sido uma decisão voluntária ou fruto de um engano, a verdade é que manteve sempre uma pose graciosa.

Princesa Carolina do Mónaco Foto: Getty Images

Rainha Letizia de Espanha

Em Espanha há mais contenção do que no Mónaco e a rainha Letizia é prova disso, sempre com uma imagem clássica pensada ao mais ínfimo pormenor. No entanto, numa entrega de prémios em 2016, a mulher do rei Filipe VI de Espanha e mãe das princesas Leonor e Sofia, foi mais além e apostou num penteado rock – puxado atrás, com volume em cima e spray fixante – nem faltou a maquilhagem carregada.

Rainha Letícia de Espanha Foto: Getty Images

Princesa Kalina da Bulgária

Mais a leste e em 2018, também a princesa da Bulgária se atreveu a contestar os cânones de beleza da monarquia europeia. Kalina, uma das monarcas cujo estilo mais é muitas vezes descrito como inusitado, escolheu um look repleto de tranças deste a raiz, posteriormente apanhado num rabo-de-cavalo. As tranças são uma tendência para os cabelos em 2021, mal poderia saber a princesa, que já tinha ousado antes.

Princesa Kalina da Bulgária Foto: Getty Images

Quase dez anos antes, em 2009 já se havia apresentado sem pudor ou timidez associada, com o cabelo totalmente rapado, com um padrão desenhado. Um estilo considerado demasiado radical para a realeza, mas que tornou a princesa Kalina inconfundível .

Princesa Kalina da Bulgária Foto: Getty Images



Rainha Rania da Jordânia

Em 1999, a esposa do rei Abdullah II da Jordânia, mostrou ser adepta de popas com grande exuberância. Considerada uma das mulheres mais belas do mundo, sempre na lista das monarcas mais bem vestidas, Rania arriscou bastante neste look, que provou ser um dos seus preferidos, pelo menos na época.

Rainha Rania da Jordânia Foto: Getty Images

Aliás, por ocasião do seu casamento, a rainha usou este mesmo penteado como um statment, corria o ano de 1993.

Rainha Rania da Jordânia Foto: Getty Images

Princesa Diana de Gales

Muito à frente do seu tempo, a princesa Diana apostou sempre numa imagem pautada por um cabelo curto, pouco comum na monarquia. Claro, que isso nunca ofuscou a beleza e elegância por que sempre foi elogiada em toda a parte. Na altura, o shag (ou shaggy) hair, corte de cabelo que voltou em força neste outono, foi visto como uma decisão arriscada, mas que ditou a moda da época.

Princesa Diana de Gales Foto: Getty Images



Aqui, mais descontraída, a princesa adotou outra das tendências da altura que também está de volta em 2021, o chamado mullet hair, muito inspirado em David Bowie e bastante popular no início dos anos 1980.