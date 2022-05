Charlene do Mónaco revela nova fotografia ternurenta com os filhos

Após meses passados a recuperar de uma infeção otorrinolaringológica na África do Sul, a princesa do Mónaco, já de volta a casa, mostra-se feliz com a família. Na mais recente aparição pública, no último sábado, 7 de maio, Charlene e Alberto fizeram-se acompanhar dos gémeos Gabriella e Jacques, de 7 anos, durante o torneio de Sainte Devote de Rugby, no qual jovens abaixo dos 12 anos competem num ambiente desportivo amigável, no estádio Louis II, Mónaco.

Para a ocasião, a princesa optou por um vestido comprido de ganga, enquanto os gémeos vestiram conjuntos com cores similares. Alberto do Mónaco optou por um look mais formal, acrescentado uma pitada de cor - um género de roxo ameixa - ao blazer do fato.