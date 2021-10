Charlene do Mónaco em visita inesperada na África do Sul

Uma nova fotografia da princesa Charlene do Mónaco foi publicada no Instagram na passada terça-feira, 5 de outubro, numa conta que se especializa em notícias sobre a realeza africana.

A publicação em questão, da conta The African Royal Families, mostra Charlene ao lado do rei Misuzulu, chefe da comunidade zulu na África do Sul. E embora esta seja a primeira visita real oficial desde que Charlene foi hospitalizada, depois de meses de luta contra uma grave infeção otorrinolaringológica, a princesa do Mónaco aparece sorridente, apesar de extremamente magra.

Para a ocasião, a mulher do príncipe Alberto optou por um conjunto confortável – vestido bege comprido, poncho escuro nos ombros e botas castanhas.

Desde maio que a princesa permanece na África do Sul, não conseguindo ir para casa. Porém, em declarações recentes à rádio RMC, e referido pela FoxNews, o príncipe Alberto revelou que o estado de saúde da mulher está melhor e que ela "irá voltar em breve" para casa. "Também é complicado para ela porque está a ser afetada por problemas diferentes", explicou.