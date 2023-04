Charlene do Mónaco dança "Macarena" com o marido e torna-se viral

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @hshprincealbertii

família que vai buscar forças. De regresso aos eventos públicos há cerca de um ano, Charlene admitiu numa entrevista rara , concedida no final do ano passado, que é àque vai buscar forças.

"Ainda estou a recuperar, a reequilibrar-me. Vai levar tempo, mas estou feliz", disse."A minha família e aqueles que amo são o meu rochedo. Estou a levar o futuro passo a passo, um dia de cada vez".

Os meios internacionais apelidam com frequênciade "" e criticam a sua falta de expressão, sempre com um rosto neutro e composto, mas não é isso que observamos neste recente vídeo partilhado nas redes sociais, no qual a mulher de Alberto II, ao lado do marido, se mostra a dançar a coreografia da famosa música, dos andaluzes Los Del Rio e inspirada numa bailarina venezuelana.O casal principesco, que marcou presença na cerimónia de entrega de prémios do Torneio de Rugby Sainte Dévote, realizado no passado fim de semana no estádio Louis II, Mónaco, surpreendeu ao dançar divertido ao som da canção, ao lado da equipa do Equador. As imagens vêm a público num momento em que a relação de Charlene e Alberto continua a ser o centro das atenções, mesmo depois do principado ter declarado que os rumores que circulavam sobre um possível divórcio eram falsos e sem fundamento.