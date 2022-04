Palácio publica fotografia inédita de Charlene do Mónaco

Há vários meses afastada da família, e a viver na África do Sul por questões de recuperação de saúde e dedicada a causas sociais, a princesa do Mónaco aparece agora num retrato junto do marido e dos filhos - o primeiro desde novembro passado - para assinalar a Páscoa.O casal, juntamente com os seus gémeos de sete anos, a princesa Gabriella e o príncipe Jacques, foram fotografados a celebrar juntos a Páscoa apenas três dias depois de Alberto do Mónaco ter testado positivo à covid-19, pela segunda vez. As fotografias foram partilhadas pelo palácio e pela princesa Charlene na sua página Instagram com a mensagem "Feliz Páscoa".A fotografia partilhada publicamente marca a primeira vez que foram todos fotografados juntos desde novembro de 2021. O paradeiro de Charlene tem sido muito discutido na comunicação e nas redes sociais, uma vez que esteve envolto em mistério. Sabe-se apenas que Charlene tem passado longos períodos longe da sua família enquanto luta contra uma doença relacionada com uma infeção nos ouvidos, mas também a recuperar de um "estado de profundo cansaço geral", como em tempos o palácio anunciou num dos raros comunicados sobre o assunto.