Dinastia Grimaldi. A maldição que poupou Alberto e Charlene do Mónaco

Passaram precisamente onze anos desde que o príncipe Alberto e a Charlene celebraram o seu casamento, numa cerimónia religiosa no Mónaco. Por essa altura, já Alberto do Mónaco era chefe de estado e as celebrações eram inéditas, à boa maneira da família Grimaldi.Nesta década, muito se passou: tiveram dois filhos, e Alberto, fora do casamento, teve mais um. Nos últimos anos, tudo levava a crer que o episódio teria sido fatal para o casamento, com Charlene afastada na África do Sul durante largos meses, alegadamente para fazer um tratamento, por causa de um problema de saúde. Mas, para já, aquela que é chamada de "maldição dos Grimaldi", associada a desastres amorosos e tragédias constantes, não toca ao casal, que mostra agora cumplicidade em eventos públicos.Como uma boa lenda, esta remonta ao início de tudo, à chegada da família ao Mónaco, na noite de 8 de janeiro de 1297. A história é recordada pela ¡Hola!: "os Grimaldi eram Guelphs, uma das famílias mais poderosas de Génova, apoiantes do Papa e das liberdades comunitárias, enquanto os Ghibellines eram apoiantes do Santo Imperador Romano e da ordem. Neste contexto - com os Guelphs forçados ao exílio e com a soberania do Mónaco concedida pelo Imperador à cidade de Génova - um personagem decisivo entrou em cena: Francesco Grimaldi, que ficou na história com o apelido "il Malizia" pela sua astúcia", lembra a revista semanal.Vestido de monge franciscano, este personagem escondeu as suas armas e pediu asilo, depois matou os guardas para tomar a fortaleza e instalar a dinastia. "Alguns historiadores sugerem que naquela noite, ao lado de Francesco, estava o seu primo Rainier, que manteve o poder na cidadela durante quatro anos e assim ficou na história como o primeiro governante e fundador da Casa de Grimaldi". Durante os anos do seu poder, nasceu uma lenda com duas versões, e com duas mulheres envolvidas: a primeira diz que uma jovem mulher que foi agredida por Rainier lançou o feitiço, a segunda é que foi uma mulher que ele deixou em pé no altar. A maldição? Nenhum Grimaldi seria feliz no casamento.