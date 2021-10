Afinal, onde está Charlene do Mónaco?

Os únicos sinais de vida de Charlene são encontrados na sua conta do Instagram, onde a princesa supostamente publica posts relacionados com causas sociais, principalmente com a proteção de animais no continente africano. Aliás, a última publicação é de ontem, 30, onde foi publicado um vídeo da campanha Chasing Zero com imagens da sua estada na África do sul e a descrição ‘Uma causa pela qual vale a pena lutar’.

A princesa do Mónaco, de 43 anos, tem lutado contra uma infeção otorrinolaringológica que contraiu quando foi a África do Sul em maio, para promover uma campanha de proteção dos rinocerontes.

O último relato oficial sobre o estado de saúde de Charlene data de setembro, quando o palácio anunciou que, afinal, a mesma não poderia ir para casa pois tinha sofrido um revés devido a complicações derivadas da infecção.