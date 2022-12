Com apenas 8 anos, como é a vida dos filhos de Charlene e Alberto do Mónaco?

Após um 2021 marcado por problemas de saúde e rumores de divórcio, Charlene do Mónaco concedeu uma rara entrevista ao jornal Monaco Matin na qual falou um pouco sobre si, sobre os filhos Jacques e Gabrielle, gémeos de 8 anos, e sobre o seu dia a dia. A mulher de Alberto II ainda não recuperou totalmente dos problemas de saúde que lhe afetaram os ouvidos, nariz e garganta, mas afirma que se sente muito melhor, até porque tem participado em diversos compromissos públicos com a família nos últimos meses. Recentemente, foi vista a celebrar o Dia Nacional do Mónaco com o marido e os filhos e também na Semana de Moda de Paris.

Charlene do Mónaco, Stephanie do Mónaco, príncipe Jacques e a princesa Gabrielle participam nas celebrações do Dia Nacional do Mónaco, 19 de novembro de 2022. Foto: Getty Images

"A minha família é o meu rochedo", disse a antiga nadadora olímpica à publicação. Jacques e Gabrielle nasceram com responsabilidades e deveres, é certo que "ainda são crianças, mas começam a compreender os seus papéis. Juntamente com o meu marido, quando temos de ir a um evento, explicamos-lhes do que se trata ou em que consiste a cerimónia", explicou. "Eles gostam de nos acompanhar e nós os quatro gostamos de fazer esses trabalhos juntos", embora eles ainda "estejam a observar e a aprender antes que isto tudo se torne algo normal para eles."

Têm a sua "própria língua e entendem-se um ao outro", continua a princesa. "Amam-se e protegem-se mutuamente e partilham uma bondade entre si." Por serem gémeos, têm uma ligação naturalmente única. Em entrevista, Charlene contou ainda como ela e Alberto ficaram bastante orgulhosos ao ver os filhos entusiasmados no último Dia Nacional do Mónaco, celebrado em novembro. "Jacques estava feliz por usar um uniforme igual ao do pai e Gabrielle estava muito orgulhosa por usar a sua medalha".