A história não contada sobre a entrevista de Diana à BBC (e como esta a levou ao divórcio)

A realeza britânica nunca mais foi a mesma depois de Diana ter dado a famosa entrevista a Martin Bashir, na BBC, em 1995. É este um dos temas do novo documentário da ITV sobre a princesa de Gales, que faria 60 anos a 1 de julho. Especula-se que Diana sabia a reação da família real britânica à sua entrevista, e que provavelmente essa reação precipitaria um divórcio. Durante a entrevista, Diana falou de forma tímida mas abertamente sobre o declínio do seu casamento, sobre os problemas de saúde mental e da bulímia que enfrentou, e até da depressão pós-parto que sofreu depois de William nascer.



Apesar de estarem separados desde 1992, Diana e o Príncipe Carlos divorciaram-se oficialmente em agosto de 1996, um ano após a entrevista ter ido para o ar. A famosa frase proferida pela princesa, tornou-se célebre nessa entrevista. "Éramos três neste casamento, por isso estava um pouco lotado", disse, referindo-se ao caso amoroso entre Charles e Camila.



entrevista explosiva, as decisões sobre o futuro de Diana com Charles "foram tomadas apressadamente, com implicações a longo prazo não pensadas", disse Rose Monckton, uma amiga íntima da princesa, ao Daily Mail. "Entre essas decisões estava o facto de Diana ter perdido o seu título real. Se ela o tivesse mantido, ainda estaria protegida pela família real quando estava em Paris, a 31 de agosto de 1997 [data da sua morte]. E quase de certeza que não teria estado nas mãos incapazes de um condutor embriagado e em excesso de velocidade" afirma.



Mais de duas décadas depois, a BBC publicou uma investigação independente levada a cabo por Lord Dyson, sobre as circunstâncias em torno da entrevista de 1995 com Diana. Tanto Harry como William emitiram declarações reagindo às conclusões da investigação, que não foram favoráveis a Diana, dando a ideia de que foi "encurralada" e "enganada", e que existiram documentos falsos que a levaram à entrevista demasiado expositória da sua vida pessoal.



Diana de Gales morreu há 23 anos. Mas as teorias da conspiração multiplicam-se Leia também William, numa declaração em vídeo.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021