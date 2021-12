Guess apresenta iniciativas sustentáveis para a nova estação

Baseadas na economia circular, as novas iniciativas da Guess - Jeans Redesign e Reborn Denim - defendem a ideia de que as peças de roupa e os tecidos devem ser continuamente renovados e reciclados, pelo menos até tal já não ser possível. Este é um passo essencial para o futuro do planeta, sendo a indústria têxtil uma das mais poluentes do mundo.

GUESS x Jeans Redesign Foto: Guess

O denim Guess x Jeans Redesign segue as diretrizes desenvolvidas pela Iniciativa Make Fashion Circular, da Ellen Macarthur Fundation, e tem uma abordagem holística da sustentabilidade, priorizando a qualidade, a durabilidade, a saúde, a transparência e a reciclabilidade dos materiais e o bem estar dos trabalhadores. O denim desta coleção é feito de algodão 100% orgânico, produzido com tecnologia de lavagem que economiza água e com botões naturais e jacron patches feitos de papel reciclado e cola natural. Os rebites de metal foram completamente redesenhados e substituídos por etiquetas bordadas.

GUESS x Jeans Redesign Foto: Guess

As calças Reborn Denim foram igualmente produzidas com processos ecológicos e criadas com um mínimo de 90% de materiais sustentáveis (ganga em segunda mão e excedente de tecidos de produção industrial).

Para complementar o look ou utilizar em separado, a Guess lançou ainda a coleção Eco Fur, em conjunto com a Ecopel. De manutenção fácil e alto isolamento térmico, as peças em pele artificial da marca são ideais para os dias mais frios. Após o sucesso da linha de pele eco da estação passada, a coleção aumentou e agora inclui casacos clássicos de pele assim como bombers reversíveis, bikers e coletes para um toque de glamour contemporâneo.