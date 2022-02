A receita secreta de Carla Bruni. Será que é assim que mantém a forma?

"Um pouco de Itália no meu prato.... Buon appetito!", lemos na descrição do vídeo que Carla Bruni, supermodelo, cantora e mulher do antigo presidente francês Nicolas Sarkozy, publicou no Instagram. "Aqui está uma pequena salada de alcachofra e parmesão que eu adoro. Tão rápido e delicioso.... Yummy."

Em 35 segundos, Bruni, de 54 anos, mostra-nos como criar esta iguaria italiana, reminiscente do país onde nasceu. Três alcachofras, uma pequena cebola branca, queijo parmesão, sal e pimenta é tudo o que necessita.