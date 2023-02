A inesperada homenagem do príncipe William à mãe

William usou dois relógios, um em cada pulso, na sua última visita ao National Maritime Museum na Cornualha, fevereiro de 2023. Foto: Getty Images

O que acontece quando o príncipe William , que nos habituou a um estilo clássico e elegante, decide usar um acessório "fora do normal" nos seus compromissos reais? Ficamos compelidos a descobrir o motivo.Nas últimas semanas, William tem sido visto a usar não um, mas, uma escolha incomum para o príncipe herdeiro. A ocasião mais recente aconteceu numa visita à Cornualha, ao lado de Kate Middleton, na qual bastaram alguns movimentos de William para as lentes dos fotógrafos captarem este aparente faux pas. E embora não se saiba o motivo de William para usar aqueles modelos específicos, existem algumas teorias.Pensa-se que um dos relógios seja puramente- trata-se do Garmin Forerunner 245, um smartwatch de corrida que monitoriza o ritmo cardíaco, a respiração e o nível de stress - enquanto o segundo, um Omega Seamaster 300m, tem umpara o príncipe. Afinal, foi um dos presentes que a sua mãe, a princesa Diana , lhe ofereceu antes de morrer.Um gesto bonito embrulhado numa ótica de praticidade, dado que cada peça tem um significado e função diferentes. Recorde-se que Diana também foi vista a utilizar dois relógios no mesmo pulso em 1981, num jogo de polo.