O que faz Bradley Cooper numa food truck de sandes?

Na passada quarta-feira, uma food truck com o intrigante nome Danny & Coop's Cheesesteaks, estacionou no bairro de Greenwich Village, Nova Iorque. "Danny" refere-se a Danny DiGiampietro, proprietário da Angelo's Pizzeria no sul de Filadélfia, conhecido pelas sandes clássicas e criativas, e "Coop" a Bradley Cooper.

Esta pop-up, que se repete nesta quinta-feira, pretende doar todas as receitas a uma organização sem fins lucrativos que ajuda a alimentar os nova-iorquinos necessitados. Segundo DiGiampietro, ele e o ator andam há dois anos à procura de um espaço para abrir um restaurante de cariz solidário, mas os preços da big apple ainda não o permitiram.

Gigi Hadid depois de visitar Bradley Cooper no pop-up Foto: Getty Images

A carrinha provocou filas e teve a presença de caras conhecidas, entre eles, Irina Shayk, ex-namorada de Cooper, e a sua atual namorada, Gigi Hadid. O casal foi visto junto pela primeira vez no início de outubro, quando foram vistos a jantar juntos em Nova Iorque. Desde então, a relação entre ambos tem-se mantido privada.