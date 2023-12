Florence Pugh atingida na cara enquanto pousava para foto

Florence Pugh, a talentosa atriz britânica, protagonizou um episódio desagradável durante a promoção do filme Dune: Part Two na Comic-Con em São Paulo, Brasil. Enquanto partilhava o palco com as coestrelas, Zendaya, Austin Butler e Timothée Chalamet, foi alvo de um objeto atirado por um espectador, resultando num impacto próximo do seu olho direito.

O objeto em questão permanece um mistério, mas as imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Pugh baixando-se para recuperá-lo. Este incidente lamentável evoca lembranças de outros momentos recentes em que artistas foram vítimas deste comportamento. A cantora Bebe Rexha, por exemplo, sofreu em junho um incidente semelhante, ao ser atingida por um telemóvel, o que a levou a ser escoltada para fora de um dos seus espetáculos e encaminhada para o hospital.

Bebe Rexha partilha foto no Instagram depois do incidente Foto: @beberexha

O problema torna-se ainda mais evidente ao recordarmos casos como o da também cantora Kelsea Ballerini, interrompida, no dia 5 de julho deste ano, durante um concerto por uma pulseira atirada em direção ao seu olho, e o artista Harry Styles, que também foi atingido no mesmo mês no olho durante uma atuação em Viena durante a turné Love on Tour.

Adele chegou mesmo a falar do tema durante um concerto em Las Vegas: "Já repararam que as pessoas estão a esquecer-se da etiqueta dos espetáculos? As pessoas atiram coisas para o palco, já viram?" Parece cada vez mais importante refletir sobre esta realidade, que coloca os artistas em risco e compromete a experiência do espetáculo para todos.