Baile da Rosa. Realeza, sofisticação e os loucos anos 20 no Mónaco

Após dois anos de adiamento, o icónico Baile da Rosa, criado pela princesa Grace Kelly em 1954, está de regresso ao principiado monegasco. O evento de caridade, que teve lugar no sábado passado, 9, na Salle des Etoiles do Sporting Monte-Carlo, marca uma tradição com mais de 60 anos, dedicada à angariação de fundos para a Fundação Princesa Grace, responsável por ajudar crianças e jovens.

Como manda a tradição, o evento que junta celebridades internacionais e membros da família real teve como anfitriões os irmãos príncipe Alberto II e a princesa Carolina do Mónaco, embora Charlene não tenha comparecido. A lista de convidados contou ainda com a presença de Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanôver, Andrea Casigari, Shirley Bassey, Janet Jackson, entre outras personalidades. O tema, criado pelo designer Christian Louboutin, fazia referência aos loucos anos 20.



Charlotte Casiraghi deslumbrou com um longo vestido branco Chanel, adornado com um laço preto de cetim, lantejoulas e penas. Já Tatiana Santo Domingo, mulher de Andrea Casiraghi, optou por um cintilante Termperley London cor de champanhe, deixando o vestido ter o seu momento com acessórios minimalistas e o cabelo solto. Já Carolina envergou um vestido com motivos art deco, acompanhado por um bolero preto, joias, e um alfinete com brilhantes. Contudo, uma das grandes estrelas da noite foi a princesa Alexandra de Hanôver, a filha mais nova de Carolina, que desfilou com uma criação de Giambattista Valli ao lado do namorado Bem-Sylvester Strautmann.